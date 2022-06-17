В ЗАТО Железногорск оштрафован магазин за продажу товара по завышенной цене
Железногорец подал жалобу в Роспотребнадзор на то, что его обсчитали в магазине «Каприз».
Мужчина приобрел расческу Spider, к его удивлению, на кассе с него попросили заплатить на 575 рублей больше цены, указанной в торговом зале.
Кроме того, покупателю было отказано в удовлетворении его требования о возврате данной суммы», — рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Продажа расчески на 600 рублей дороже ценника по итогу обошлась магазину в 20 тыс. рублей.
Именно на эту сумму был оштрафован ООО «Мир красоты», которому принадлежит торговая точка «Каприз».
Магазин заплатит штраф по статье «Обман потребителей».
В Роспотребнадзоре напомнили, что покупатель вправе требовать продать ему товар по той стоимости, которая указана в ценнике:
1. Необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и потребовать исправить нарушение закона, то есть продать товар за ту сумму, что на ценнике.
2. Если администратор игнорирует просьбу покупателя, следует попросить книгу отзывов и предложений. В ней надо подробно описать ситуацию (дата, время инцидента, наименование товара, суммы на ценнике и по чеку), по возможности сфотографировать ценник в качестве доказательства. Для получения письменного ответа на жалобу оставьте свои контактные данные.
3. В случае неразрешения спора стоит обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением или заполнить специальную веб-форму на его сайте, приложив ответ магазина на жалобу (при наличии), а также фотографии ценника и чека.
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