Сайт СФУ и других университетов подверглись DDoS-атаке

Университеты Красноярска и другие крупные ВУЗы Российской федерации подверглись массированной хакерской атаке.

В настоящее время недоступны интернет-ресурсы Сибирского федерального университета и Сибирского государственно университета им. Решетнева, также есть проблемы с доступом у сайта Педуниверситета им. Астафьева.

В СФУ сообщают, что служба IT-безопасности работает над восстановлением работы портала.

Возможно, что атака связана с началом приемной кампании, которая началась именно сегодня.

Напомним, что недавно хакеры атаковали сайты красноярских телеканалов и краевого парламента.

Читайте далее