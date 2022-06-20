Сайт СФУ и других университетов подверглись DDoS-атаке
Университеты Красноярска и другие крупные ВУЗы Российской федерации подверглись массированной хакерской атаке.
В настоящее время недоступны интернет-ресурсы Сибирского федерального университета и Сибирского государственно университета им. Решетнева, также есть проблемы с доступом у сайта Педуниверситета им. Астафьева.
В СФУ сообщают, что служба IT-безопасности работает над восстановлением работы портала.
Возможно, что атака связана с началом приемной кампании, которая началась именно сегодня.
Напомним, что недавно хакеры атаковали сайты красноярских телеканалов и краевого парламента.
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