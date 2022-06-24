Только 8% опрошенных жителей края довольны своей работой. А что остальные?

А остальные - недовольны. Низкие зарплаты, переработки, отсутствие перспектив и атмосфера в коллективе — вот, что беспокоит жителей Красноярского края. Об этом рассказали сотрудники сервиса hh.ru

Почти 60% опрошенных hh.ru работников Красноярского края недовольны размером своей зарплаты. По стране недовольства еще больше — на 3%.

Чаше всего на заработную плату жалуются сотрудники из сферы закупок и работники образовательных учреждений, специалисты ресторанно-гостиничного направления, сферы развлечений и массмедиа, а также рабочий персонал.

Беспокоит работников края и некомфортная рабочая атмосфера.

Почти 40% опрошенных недовольны тем, что не имеют никаких перспектив на работе. Больше всего этим озабочены юристы.

Каждый третий работник в крае недоволен условиями труда, чаще всего об этом говорят сотрудники сельского хозяйства (57%) и рабочий персонал (40%).

Около 30% респондентам не нравятся их рабочие обязанности, 21% недоволен соцпакетом, а 18% хотели бы иметь корпоративное обучение — но его нет .

Кроме того, опрошенные hh.ru жители края также называли несколько других пунктов, которые их не устраивают в работе.

Так, жители недовольны переработками и графиком работы, а также дополнительной работой, которая не входит в обязанности сотрудника.

Некоторые считают, что их работа и вовсе бессмысленна. Также респондентов беспокоит задержка зарплаты, «бестолковое управление со стороны департамента» и тот факт, что много времени уходит на дорогу до работы.

К слову, довольны всем на работе лишь 8% работников Красноярского края.

Ранен DK.RU сообщал, что 60% опрошенных жителей России считают, что условия труда для женщин должны быть легче, чем для мужчин.

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