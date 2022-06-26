Первые ракеты «Сармат» поступит в военное подразделение Красноярского края
Об этом заявил Дмитрий Рогозин, рассказывая подробности серийного производства межконтинентальных ракет.
Заявление главы «Роскосмоса» опубликовано в ТАСС. Дмитрий Рогозин сказал, что ракеты поступят на вооружение до конца года. При этом первые экземпляры будут переданы одному из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае до конца года.
По словам Рогозина, госкорпорация также готовится ко второму пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Мы в графике, готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком — Минобороны — моментах», — заявил глава «Роскосмоса».