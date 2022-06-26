Дождь и солнце: погода на предстоящей рабочей неделе в Красноярске

Рабочая неделя будет не особо комфортна для тех, кто не любит жару и предгрозовую духоту.

В понедельник — до +30, переменная облачность, дождь. Во вторник — прохладнее, до +21 днем, дождливо. В среду обещают исключительно ясную, солнечную погоду. В такой день хочется срочно взять отпуск. Но в четверг вновь до +30, влажно, дождь и грозы. В пятницу попрохладнее, до +25, переменная облачность.

Всю неделю обещают высокую влажность. Будет жарко, душно, зонтик лучше дома не оставлять.