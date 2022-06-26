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Дождь и солнце: погода на предстоящей рабочей неделе в Красноярске

Дождь и солнце: погода на предстоящей рабочей неделе в Красноярске
Иллюстрация: Pinterest

Рабочая неделя будет не особо комфортна для тех, кто не любит жару и предгрозовую духоту.

#НОВОСТИ

В понедельник — до +30, переменная облачность, дождь. Во вторник — прохладнее, до +21 днем, дождливо.  В среду обещают исключительно ясную, солнечную погоду. В такой день хочется срочно взять отпуск. Но в четверг вновь до +30, влажно, дождь и грозы. В пятницу попрохладнее, до +25, переменная облачность.

Всю неделю обещают высокую влажность. Будет жарко, душно, зонтик лучше дома не оставлять.   

Автор: Петр Савельев
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