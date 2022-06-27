У «Делового квартала» в Красноярске новый издатель

Франшизный договор компании «РИАЭКСПРЕСС», выпускавшей издание «Деловой квартал» в Красноярске, завершился и не был продлен.

Договор между франчайзером и франчайзи завершился 24 июня 2022 и не был продлен по обоюдному согласию. Новым издателем стала компания «Апмедиа». При этом главным редактором остается Юлия Чанчикова, возглавляющая издание с декабря 2017.

Несмотря на то, что теперь у «Делового квартала» новое юридическое лицо, команда — выпускающая журнал, сайт, организующая многочисленные события издания — прежняя», - подчеркнула Юлия Чанчикова.

Главный редактор заявила, что у нового издателя большие планы по развитию «Делового квартала» в Красноярске.

Вместе с новым коммерческим директором Светланой Ковалевой мы наметили точки роста. Будем «расшивать» узкие места, более четко выстраивать бизнес-процессы, повышать экономику издания, запускать новые проекты. Главные же ценности издания, подходы к деловой журналистике остаются неизменными, ведь творческая команда прежняя, мы были и остаемся патриотами «ДК», - отметила г-жа Чанчикова.

Добавим, готовится к выходу ближайший номер издания, а 6 июля 2022 команда «ДК» ждет партнеров и читателей издания на семейный бизнес-фестиваль «Пикник. Наследники».