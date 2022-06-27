Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.06
53,32
55,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

У «Делового квартала» в Красноярске новый издатель

У «Делового квартала» в Красноярске новый издатель
Автор фото: Татьяна Вишневская. Иллюстрация: ДК

Франшизный договор компании «РИАЭКСПРЕСС», выпускавшей издание «Деловой квартал» в Красноярске, завершился и не был продлен.

#НОВОСТИ

Договор между франчайзером и франчайзи завершился 24 июня 2022 и не был продлен по обоюдному согласию. Новым издателем стала компания «Апмедиа». При этом главным редактором остается Юлия Чанчикова, возглавляющая издание с декабря 2017.

Несмотря на то, что теперь у «Делового квартала» новое юридическое лицо, команда — выпускающая журнал, сайт, организующая многочисленные события издания — прежняя», - подчеркнула Юлия Чанчикова.

Главный редактор заявила, что у нового издателя большие планы по развитию «Делового квартала» в Красноярске.

Вместе с новым коммерческим директором Светланой Ковалевой мы наметили точки роста. Будем «расшивать» узкие места, более четко выстраивать бизнес-процессы, повышать экономику издания, запускать новые проекты. Главные же ценности издания, подходы к деловой журналистике остаются неизменными, ведь творческая команда прежняя, мы были и остаемся патриотами «ДК», - отметила г-жа Чанчикова.  

Добавим, готовится к выходу ближайший номер издания, а 6 июля 2022 команда «ДК» ждет партнеров и читателей издания на семейный бизнес-фестиваль «Пикник. Наследники».

Любой переход — это как переезд на новую квартиру. Немного хлопотно, так как есть различные формальные моменты, которые нужно снять. Однако мы не только не отменили пикник, но и делаем его более масштабным и ярким, наполненным событиями. Нашу команду никогда не останавливали сложности, будь то пандемия или экономический кризис. «Переезд» на новое юрлицо с ними даже сравнивать не стоит. Работаем, благодарны партнерам, любим читателей, как всегда стараемся объединять бизнес-сообщество и быть полезными на 100%», - резюмирует Юлия Чанчикова.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Принято окончательное решение о строительстве метротрамвая в КрасноярскеПринято окончательное решение о строительстве метротрамвая в Красноярске
  • Что мы будем дальше есть? — о чем говорили российские ритейлерыЧто мы будем дальше есть? — о чем говорили российские ритейлеры
  • Семейный бизнес-пикник «Наследники»: каким он будетСемейный бизнес-пикник «Наследники»: каким он будет
  • «Норникель» договорился с российскими производителями об импортозамещении«Норникель» договорился с российскими производителями об импортозамещении
  • Инфляция в Красноярском крае оказалась выше общероссийскойИнфляция в Красноярском крае оказалась выше общероссийской
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.