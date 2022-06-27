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В Белом море испытают подлодку «Красноярск»

подлодка "Казань"
подлодка "Казань". Иллюстрация: Mil.ru

Это третья лодка в своей серии. Сейчас пройдут ее первые ходовые испытания.

#НОВОСТИ
Атомная подводная лодка «Красноярск» оправилась на ходовые испытания в Белое море. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
Подлодка „Красноярск“ 26 июня впервые вышла с „Севмаша“ [крупнейшая российская судоверфь Северодвинске] на заводские ходовые испытания в Белое море. В море будет проверена работа бортового оборудования, определены его мореходные и эксплуатационные качества на соответствие проектным характеристикам корабля», — цитирует собеседника агентство.
Также на практике планируется проверить системы вооружения подлодки.
 
«Красноярск» — это третья атомная подводная лодка проекта 885М («Ясень-М»). Сейчас на «Севмаше» строится шесть таких субмарин. Основное вооружение подлодок проектов 885/885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».
 
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Автор: Петр Савельев
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