Красноярские таможенники пресекли нелегальный канал по вывозу леса в Китай

Контрабандные пиломатериалы переправляли в Китай директор и бухгалтер лесоэкспортной фирмы.

Красноярские таможенники выявили незаконный вывоз пиломатериалов объемом более 10 тыс. куб. м. В период с октября по декабрь 2021 года лесовики подали 263 декларации на пиломатериалы хвойных пород в центр электронного декларирования Сибирской электронной таможни. Для легализации лесоматериалов незаконного происхождения использовались фиктивные документы и вносились недостоверные сведения в систему ЛесЕГАИС. Совокупно компания нелегально отправила в Китай товар на сумму более 123 млн руб.

В отношении директора и бухгалтера фирмы Красноярская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Подозреваемым грозит срок до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.