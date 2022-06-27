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Красноярские таможенники пресекли нелегальный канал по вывозу леса в Китай

Красноярские таможенники пресекли нелегальный канал по вывозу леса в Китай
Иллюстрация: Pinterest

Контрабандные пиломатериалы переправляли в Китай директор и бухгалтер лесоэкспортной фирмы.

#НОВОСТИ

Красноярские таможенники выявили незаконный вывоз пиломатериалов объемом более 10 тыс. куб. м. В период с октября по декабрь 2021 года лесовики подали 263 декларации на пиломатериалы хвойных пород в центр электронного декларирования Сибирской электронной таможни. Для легализации лесоматериалов незаконного происхождения использовались фиктивные документы и вносились недостоверные сведения в систему ЛесЕГАИС. Совокупно компания нелегально отправила в Китай товар на сумму более 123 млн руб.

В отношении директора и бухгалтера фирмы Красноярская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ). Подозреваемым грозит срок до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

 

Автор: Петр Савельев
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