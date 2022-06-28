В Красноярске закроют кальянные в жилых домах

Жильцы этих домов пожаловались на дым Роспотребнадзору. Тот пошел в суд и выиграл.

По решению суда, две кальянные в Красноярске, расположенные на первых этажах домов по ул. Чкалова, 39а и ул. Сопочная, 36, будут закрыты, а собственникам этих помещений запретят сдавать их в аренду под подобные заведения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

Он рассказал, что в краевой Роспотребнадзор поступило множество жалоб от жильцов этих домов на дым, который выходил их кальянных.

В связи с этим мы подготовили четыре иска по защите прав неопределенного круга лиц в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака, в которых потребовали запретить деятельность 4 кальянных Красноярска, а также о запретить собственнику данных помещений сдавать их в аренду другим лицам для осуществления деятельности по продаже и потреблению табачных изделий (в том числе ароматических средств для курения)», — пишет Горяев.

По двум означенным адресам суд решение принял. Еще два сейчас находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, что с ноября 2020 года курение кальянов и никотинсодержащей продукции запрещено в кафе и ресторанах, а также в других общественных местах. Многие кальянные до этого момента предлагали своим посетителям еще различные напитки и закуски. Тем, кто захотел сохранить курительный бизнес, пришлось отказаться от этой его части.

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