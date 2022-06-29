Красноярские молодые ученые получили миллион для поездок на конференции

Деньги выделяются Краевым фондом науки на конкурсной основе, который проводится дважды в год.

На днях красноярский Краевой фонд науки подвел итоги очередного конкурса проектов участия молодых ученых и студентов в конференциях и стажировках, сообщили в пресс-службе фонда.

Победителями стало 43 человека. В общей сложности на поездки им будет выделено более 1 млн рублей.

Подобные конкурсы фонд проводит уже более 10 лет. По словам его исполнительного директора Ирины Пантелеевой, за это время студенты и молодые ученые края при поддержке фонда посетили более 40 стран и около 200 городов.

В этом году в связи с актуальностью развития технологий импортозамещения сделан акцент на тех научных мероприятиях, которые затрагивают важные в этой сфере области знаний и проходят в крупных отечественных научных центрах», — рассказала она.

Деньги на участие в конференциях и стажировках Краевой фонд науки разыгрывает дважды в год. Через этот механизм поддержку получает около сотни студентов и молодых ученых ежегодно.

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