Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.06
53,36
56,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярские молодые ученые получили миллион для поездок на конференции

Красноярские молодые ученые получили миллион для поездок на конференции
Иллюстрация: pixabay.com

Деньги выделяются Краевым фондом науки на конкурсной основе, который проводится дважды в год.

#НОВОСТИ
На днях красноярский Краевой фонд науки подвел итоги очередного конкурса проектов участия молодых ученых и студентов в конференциях и стажировках, сообщили в пресс-службе фонда.
 
Победителями стало 43 человека. В общей сложности на поездки им будет выделено более 1 млн рублей.
 
Подобные конкурсы фонд проводит уже более 10 лет. По словам его исполнительного директора Ирины Пантелеевой, за это время студенты и молодые ученые края при поддержке фонда посетили более 40 стран и около 200 городов.
В этом году в связи с актуальностью развития технологий импортозамещения сделан акцент на тех научных мероприятиях, которые затрагивают важные в этой сфере области знаний и проходят в крупных отечественных научных центрах», — рассказала она.
Деньги на участие в конференциях и стажировках Краевой фонд науки разыгрывает дважды в год. Через этот механизм поддержку получает около сотни студентов и молодых ученых ежегодно.
 
Читайте также:
Краевым предпринимателям, которые занимаются лесом, дадут отсрочку от платежей

Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.

Евгений Ваганов стал почетным гражданином Красноярска

31 мая, на внеочередной сессии городского совета, депутаты Красноярска присвоили звание «Почетный гражданин города Красноярска» бывшему ректору СФУ Евгению Ваганову.

В Красноярске появится Центр студенческого спорта

Развитие массового спорта обсудили на заседании Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта под председательством Владимира Путина.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Посчитал мелочь, ее хватило»: директор театра Пушкина выиграл в лотерею 2,7 млн рублей«Посчитал мелочь, ее хватило»: директор театра Пушкина выиграл в лотерею 2,7 млн рублей
  • Социальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государстваСоциальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государства
  • У «Делового квартала» в Красноярске новый издательУ «Делового квартала» в Красноярске новый издатель
  • В Красноярске появятся специальные площадки для выгула собакВ Красноярске появятся специальные площадки для выгула собак
  • Первые ракеты «Сармат» поступит в военное подразделение Красноярского краяПервые ракеты «Сармат» поступит в военное подразделение Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.