В правительстве края изменения — назначены новые замминистра

Изменения произошли в министерстве спорта и министерстве цифрового развития Красноярского края. Распоряжение о назначении заместителей министров в этих ведомствах подписал Юрий Лапшин.

На должность заместителя министра и начальника отдела правовой и кадровой работы министерства спорта назначили Сергея Бородавкина, контракт с ним заключен на 2 года.

Должность заместителя министра и начальника отдела бюджетной политики министерства цифрового развития региона занял Станислав Чернов — с ним контракт заключен на 3 года.

До назначения Станислав Чернов руководил МБУ «Центр телекоммуникации и связи» в Эвенкийском муниципальном районе.

Ранее кадровые изменения произошли в мэрии Красноярска. DK.RU сообщал, что в городской администрации появился заместитель главы города по общественно-политической работе. Им стал Андрей Мацуров.

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