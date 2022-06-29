В правительстве края изменения — назначены новые замминистра
Изменения произошли в министерстве спорта и министерстве цифрового развития Красноярского края. Распоряжение о назначении заместителей министров в этих ведомствах подписал Юрий Лапшин.
На должность заместителя министра и начальника отдела правовой и кадровой работы министерства спорта назначили Сергея Бородавкина, контракт с ним заключен на 2 года.
Должность заместителя министра и начальника отдела бюджетной политики министерства цифрового развития региона занял Станислав Чернов — с ним контракт заключен на 3 года.
До назначения Станислав Чернов руководил МБУ «Центр телекоммуникации и связи» в Эвенкийском муниципальном районе.
Ранее кадровые изменения произошли в мэрии Красноярска. DK.RU сообщал, что в городской администрации появился заместитель главы города по общественно-политической работе. Им стал Андрей Мацуров.
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