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Красноярск стал лидером по росту автострахования в России

Красноярск стал лидером по росту автострахования в России
Иллюстрация: Avtonews

Красноярск вошел в тройку лидеров страны по росту востребованности полисов каско.

#НОВОСТИ

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на Страховой Дом ВСК. Страховщики подвели итоги первого полугодия 2022 года. Регионами-лидерами по росту числа оформленных полисов каско стали Ингушетия (рост в 2,2 раза), Дагестан (в 1,6 раз), Красноярский край (в 1,5 раза), Еврейская автономная область (в 1,3 раза) и Амурская область (в 1,3 раза).

Как и в прошлом году, чаще всего красноярцы страхуют автомобили LADA VESTA (5,3% от общего числа застрахованных по каско авто), HYUNDAI CRETA (5%), LADA GRANTA (4,7%), KIA RIO (4,2%) и TOYOTA RAV 4 (3,7%). При этом, в 2022 году самый динамичный рост продемонстрировали китайские бренды – в первую очередь HAVAL, его стали страховать более чем в 10 раз чаще.

Автор: Петр Савельев
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