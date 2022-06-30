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В ИСС им. Решетнева сменился гендиректор

В ИСС им. Решетнева сменился гендиректор
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Нового назначили из структур Роскосмоса. Николай Тестоедов останется работать на предприятии.

#НОВОСТИ
Генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Николай Тестоедов покидает свой пост. Об этом сообщил телеграм-канал «Железногорский говорун».
 
На его место назначен Евгений Нестеров, раньше работавший заместителем генерального директора «Российских космических систем» (так же входит в «Роскосмос»).
 
В ИСС им. Решетнева сменился гендиректор 1
Евгений Нестеров, фото: t.me/borusio
 
В пресс-службе ИСС не подтвердили и не опровергли эту информацию. Меж тем, по данным телеграм-канала «Борус», нового начальника коллективу представят 5 июля 2022 года.
 
Тестоедов же, руководивший предприятием последние 16 лет, займет пост его генерального конструктора. Причем бессрочно.
 
Добавим, что в начале июня этого года Николай Тестоедов был избран действительным членом Российской академии наук.
Основные направления деятельности ИСС сегодня, это создание модернизированных аппаратов для навигационной системы ГЛОНАСС, а также разработка новых спутниковых систем «Марафон», «Скиф» и «Экспресс-РВ» для национальной программы «Сфера», направленной на развитие космических информационных технологий и ликвидацию цифрового неравенства в России.
 
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Автор: Петр Савельев
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