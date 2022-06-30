Жар костей не ломит? Красноярцы страдают от жары

В июне выросло количество обращений к врачам в связи с жаркой погодой. На что жалуются сибиряки?

В целом количество обращений за онлайн-консультациями в связи с жарой выросло на 15%. Об этом сообщают представители цифровой платформы «Мой__Сервис Мед». Большинство горожан жалуется на обострение хронических заболеваний, слабость, утомляемость, вялость, головные боли и подавленное настроение. У многих — симптомы солнечного удара: головокружение, тошнота, резкая слабость.

Наибольший рост числа обращений зарегистрирован в регионах Центральной России, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, Красноярском крае. Именно эти регионы переживают аномально высокие для июня температуры.

Советуем избегать палящего солнца, носить просторную одежду светлых тонов и из натуральных тканей. Брать с собой бутылочку с водой. Следить за параметрами давления, сердцебиения и температуры тела. В случае их отклонения от нормы следует сразу же обратиться к врачу.