Команда Семина победила в звездном матче

Игра была зрелищной и интересной, но перевес в счете оказался минимальным.

Вчера в Красноярске хоккейный матч «Легендарный овертайм», в котором встретились две команды, состоящие из звезд НХЛ и КХЛ.

Капитанами команд стали Павел Дацюк и Александр Семин, к завершению карьеры которого и была приурочена игра.

Сегодня я собрал друзей здесь, на этом льду на своей родине, не просто так. Сегодня я говорю, что я завершаю свою карьеру. Я посвятил профессиональному хоккею 20 лет. Это было ярко. Я играл на чемпионатах мира, в НХЛ, взял Кубок Гагарина с „Магниткой“. Но настало время, как в той песне, уйти красиво. Тем более смена уже подросла», — сказал Семин.

В итоге упорной и зрелищной борьбы победу со счетом 10:9 одержала команда именитого красноярца.

После матча Александр Семин и губернатор Красноярского края Александр Усс вручили сертификаты на сумму по одному миллиону рублей следж-хоккейной команде «Красная молния», а также Есауловскому и Емельяновскому детским домам.

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