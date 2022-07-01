Вышел «Летний номер» журнала «Деловой квартал» в Красноярске

Летний номер журнала «Деловой квартал» в Красноярске — один из самых ярких и запоминающихся в линейке года. Рассказываем, что почитать.

В номере подробное анонсирование предстоящего семейного бизнес-фестиваля «Пикник. Наследники», который состоится 6 июля в гольф-клубе «Орлиные холмы».

В рубрике «Событие» также о новом направлении компании TIKSAN GROUP. Запускается поставка зарубежных автомобилей из Кореи в Красноярск.

О том, почему в нашем городе развивается детский и юношеский гольф рассказывается в материале «Вести с полей».

Выбрать новую квартиру можно, изучив карту новостроек Красноярска.

О том, как и насколько активно развивается франшиза в Сибири, размышляют эксперты ресторанного рынка.

О том, как защитить бизнес от DDoS-атак рассказывает Александр Малышев, директор компании «Телезон».

В большом проекте «Русское», посвященном теме импортозамещения и бизнес-процессам в условиях кризисной экономики, выступили представители частной медицины.

Летний проект «Дачный сезон» — визиты в загородные резиденции красноярских предпринимателей, поделившихся радостями «дачной» жизни.

Весь номер читайте здесь. Журнал также распространяется по адресной подписке, в заведениях Красноярска и на семейном бизнес-фестивале «Пикник. Наследники».