Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
52,51
54,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Вышел «Летний номер» журнала «Деловой квартал» в Красноярске

Вышел «Летний номер» журнала «Деловой квартал» в Красноярске
Иллюстрация: ДК

Летний номер журнала «Деловой квартал» в Красноярске — один из самых ярких и запоминающихся в линейке года. Рассказываем, что почитать.

#НОВОСТИ

В номере подробное анонсирование предстоящего семейного бизнес-фестиваля «Пикник. Наследники», который состоится 6 июля в гольф-клубе «Орлиные холмы».

В рубрике «Событие» также о новом направлении компании TIKSAN GROUP. Запускается поставка зарубежных автомобилей из Кореи в Красноярск.

О том, почему в нашем городе развивается детский и юношеский гольф рассказывается в материале «Вести с полей».

Выбрать новую квартиру можно, изучив карту новостроек Красноярска.

О том, как и насколько активно развивается франшиза в Сибири, размышляют эксперты ресторанного рынка.

О том, как защитить бизнес от DDoS-атак рассказывает Александр Малышев, директор компании «Телезон».

В большом проекте «Русское», посвященном теме импортозамещения и бизнес-процессам в условиях кризисной экономики, выступили представители частной медицины. 

Летний проект «Дачный сезон» — визиты в загородные резиденции красноярских предпринимателей, поделившихся радостями «дачной» жизни.

Весь номер читайте здесь. Журнал также распространяется по адресной подписке, в заведениях Красноярска и на семейном бизнес-фестивале «Пикник. Наследники».  

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Социальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государстваСоциальные предприятия Красноярского края могут получить поддержку от государства
  • В Красноярске приступили к строительству дороги от Удачного до Николаевского мостаВ Красноярске приступили к строительству дороги от Удачного до Николаевского моста
  • «Великолепная пятерка и вратарь»: кто сыграет в матче мировых звезд хоккея в Красноярске«Великолепная пятерка и вратарь»: кто сыграет в матче мировых звезд хоккея в Красноярске
  • В Красноярске пройдет всероссийский форум по импортозамещениюВ Красноярске пройдет всероссийский форум по импортозамещению
  • В ИСС им. Решетнева сменился гендиректорВ ИСС им. Решетнева сменился гендиректор
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.