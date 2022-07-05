Блиц: вам необходим параллельный импорт?

Параллельный импорт как ответ на санкции в конце июня этого года прочно вошел в деловую повестку. В итоге даже Госдума подписала соответствующий закон, делающий его совершенно легальным.

«Деловой квартал» поинтересовался у красноярских предпринимателей и руководителей компаний, так ли им нужен и важен такой импорт.

Сергей Нощик, генеральный директор ГК «СИАЛАВТО»:

Сама идея параллельного импорта в сегодняшних условиях правильная. Но если смотреть непосредственно на автобизнес — все неоднозначно. Куча требований, ограничение на ввоз только на физическое лицо и лимитированным количеством, препоны производителей. Все это пока дает возможность заниматься этим больше для понимания структуры процесса и налаживания перспективных каналов, нежели прмо для полноценного замещения прямых поставок от производителей.

Владимир Расковалов, генеральный директор «Сатурн КС»:

На нашем рынке (поставки IT-оборудования для корпоративных клиентов) идея параллельного импорта единственно рабочая в сегодняшних условиях. Если крупные компании настроили свои заказы под какой-либо бренд, то быстро заменить его не получится. А поставки им должны идти постоянно. Но при параллельном импорте цена так или иначе будет расти. Однако многие заказчики, в том числе и госструктуры, пересмотрели свои подходы и готовы платить больше.

Вадим Журов, коммерческий директор ГК «Красный Яр»:

Параллельный импорт интересен для нас, и на это есть минимум две причины. Первая — это, конечно, иметь на полке ассортимент, который в новых реалиях запрещен к ввозу. Безусловно, сегодня мы предлагаем много товаров на замену уходящим, но предпочтения покупателя важны для нас. Вторая — в условиях, когда крупные бренды, присутствующие на российском рынке, сокращают промо-бюджеты, параллельный импорт товара позволяет не отказываться от акций.

Евгений Пономарев, владелец пространства Yushin Brothers и «Нет проблем» бара:

Я не вижу особого значения параллельного импорта для ресторанного и барного бизнеса. Основной риск здесь, о котором все говорили и говорят, это поставки алкоголя. Но на поверку оказалось, что все не так страшно. Да, ассортимент поменялся (в плане наименований), но не стал скуднее. Наступление кризиса в этом сегменте, который постоянно предсказывают, столь же постоянно переносят по срокам. Единственное, чего можно ждать, это того, что чуть снизятся цены, но не факт.