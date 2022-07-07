Телезон: DDoS-прививка от легкомыслия

В конце февраля 2022 активность DDoS-атак на российские компании побила все рекорды по частоте и продолжительности.

Для многих бизнесменов это стало сигналом к тому, чтобы заняться киберзащитой в этом сегменте, о чем раньше они не думали.

В 2021 мировая экономика потеряла порядка $9 трлн из-за деятельности хакеров. И немалая часть этих потерь пришлась на DDoS-атаки. В первом квартале 2022 ситуация усугубилась. Так, по данным «Лаборатории Касперского», количество таких атак в этот период выросло более чем в 4,5 раза к аналогичному периоду 2021, а их средняя продолжительность — почти в 80 раз (самая долгая длилась больше недели). И их пик пришелся на конец февраля.

Атакам тогда подвергались госорганы, транспортные и логистические компании, организации, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, и многие из них оказались не готовы к этому, из-за чего страдала их работа, — вспоминает Андрей Малышев, директор компании «Телезон».

Дело в том, что DDoS-атаки, по сути, забивают интернет-канал пустопорожними запросами, из-за которых реальные и актуальные просто не доходят до серверов компаний. В результате нарушается привычный порядок деятельности: рушатся коммуникации с клиентами и партнерами, нарушается взаимодействие между подразделениями компании и т. д. Итог: упущенная прибыль, а то и вовсе убытки.

По сути, это стало для бизнеса своего рода прививкой. Раньше многие игнорировали необходимость защиты от DDoS-атак, относились к этому легкомысленно. Но после такого количества нападений и тех последствий, к которым они привели, компании стали серьезнее подходить к этому вопросу, — рассказывает Малышев.

С его слов, спрос на сервисы защиты от DDoS-атак за последнее время существенно вырос. И это неудивительно, ведь потенциальные потери на порядки больше стоимости услуги. Например, у «Телезон» она варьируется от 169 рублей в месяц на базовом уровне до 25 тыс. — при максимальной защите.

Наш сервис позволяет определять и блокировать DDoS-атаки максимально точно и быстро. При стандартном нападении на это потребуется всего несколько секунд. Однако бывают и более сложные случаи, — говорит Малышев.

Речь идет о так называемых «умных» DDoS-атаках, количество которых по итогу первого квартала 2022 увеличилось в 4 раза к аналогичному периоду 2021 (данные «Лаборатории Касперского»). Основная сложность в том, что они маскируются под реальные запросы: если обычные атаки идут с определенной периодичностью и с очень похожими текстами, то эти более разнообразны, а их частота варьируется.

В таких ситуациях приходится подстраивать фильтр, чтобы он мог определить атаку и отвести ее. Да, на это нужно время, но, как правило, в течение часа это можно сделать и обезопасить наших клиентов, — отмечает Андрей Малышев.

В целом после февральского пика DDoS‑атак они пошли на спад, а в первой декаде марта и вовсе вернулись на уровень начала года. Однако говорить о том, что они сошли на нет, не приходится. Да и кто может предуга­дать, как поведут себя хакеры в будущем (тем более что в мае число таких активностей снова чуть подросло).

Руководитель компании «Телезон» подчеркивает, что ответственные провайдеры в такой ситуации стараются уберечь своих клиентов от возможных потерь:

Мы, к примеру, зашили базовую защиту от DDoS-атак во все пакеты услуг. Так что теперь от простейших нападок со стороны хакеров наши клиенты защищены по умолчанию.

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