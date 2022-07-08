Шаблоны в банкротстве не работают

Процедура банкротства уже не синоним краха, а зачастую инструмент оздоровления бизнеса и решения проблем, которые не дают предпринимателю двигаться дальше.

Количество вновь открывшихся и проходящих процедуру банкротства компаний сегодня практически сопоставимо.

К такому пониманию банкротства мы пришли не сразу. Этому способствовали и адаптация российского бизнеса к экономическим кризисам, и осознание того, что предпринимательская деятельность носит рисковый характер. Доход при этом не является постоянным и гарантированным, потому что любое предприятие всегда несет риски, связанные с производственной, коммерческой и иными видами деятельности.

Тем не менее вопросов к теме банкротства остается достаточно. Особенно в регионах, где подчас складывается противоречивая практика банкротств. Начнем с азов законодательства. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», заявление о признании юридического лица банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику в совокупности составляют не менее чем 300 тыс. рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.

В связи со сложной экономической ситуацией Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 на полгода введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют должники-застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов.

Однако у предпринимателей есть право отказаться от моратория. Любое лицо, на которое распространяется его действие, может заявить об отказе от его применения, внеся соответствующие сведения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. За первые полтора месяца действия моратория на «Федресурсе» было опубликовано около 3,5 тыс. заявлений об отказе. Следовательно, эти компании не видят перспективы продолжения своей хозяйственной деятельности.

Причины банкротства различны, и каждая введенная процедура предполагает свои особенности: оспаривание сделок должника, взыскание дебиторской задолженности, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц и т. д.

В настоящее время на рынке юридических услуг невероятное количество организаций, предлагающих правовое сопровождение процедуры банкротства по своим «проверенным и отработанным шаблонам». Однако реально очень сложно найти грамотного юриста, способного решить поставленные клиентом задачи.

Заключать договор на оказание услуг с явно заниженной ценой не рекомендуется, так как достаточно часто начинающие специалисты в силу своей неопытности не могут сразу просчитать весь объем работы. В этом случае уже в ходе оказания услуги выставляются новые счета, которые не были оговорены с клиентом заранее. Некоторые специалисты снижают цену, чтобы привлечь клиентов и набраться опыта за их счет. С другой стороны, прайсы, имеющие завышенную цену, также не всегда служат показателем качества.

Практика нашей компании на протяжении уже более 17 лет показывает, что в любой ситуации желательно действовать комплексно, часто с одновременным привлечением юристов, бухгалтеров, оценщиков и аудиторов. Шаблоны в сфере несостоятельности не работают. Положительные результаты достигаются только посредством индивидуального подхода к конкретной задаче. Наличие разностороннего профессионального опыта позволяет быстрее выявить имеющиеся риски и максимально точно просчитать возможные последствия. Поэтому призываем представителей бизнес-сообщества, задумывающихся о банкротстве, подходить к этому вопросу взвешенно и обдуманно.

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