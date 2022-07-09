Дачный сезон: зарисовки о загородной жизни предпринимателей

Дача — это не только место летнего отдыха и загородная резиденция. Для многих дом на земле становится полноценной альтернативой городской квартире.

«ДК» узнал у бизнесменов Красноярска, как проходит дачный сезон красноярских предпринимателей.

Анна Жираткова, директор компании «Про-Ток»:

«Прогулки на свежем воздухе очень заряжают»

​​Место: Дивногорск, залив Шумиха.

Стаж загородной жизни: 4 года.

Период: круглый год.

— Загородный дом — это в первую очередь про семьи с детьми. Так было и у нас: старт загородной жизни дало рождение первого ребенка. Назрела необходимость чаще выезжать на свежий воздух, поэтому каждая наша суббота начиналась с дискомфортного ощущения «надо куда-то собираться». Загородный дом это беспокойство снял, решив вопрос как экологичной безопасной среды, так и досуга для детей: сделал шаг — и ты на лоне природы, с возможностью бегать и играть, насколько хватит сил. Лично для меня жизнь за городом — один большой плюс. Замечательные виды — живем в районе Дивногорска. Дорога туда и обратно — это отдых и важный ритуал, который переключает из рабочего режима в нерабочий. Самые любимые периоды — лето с его цветением и движением жизни и осень — время сбора урожая. При этом не могу назвать себя заядлым садоводом: посадили несколько деревьев вишни, груши, ягоду и «зеленку» на салат. Все в пределах разумного, так, чтобы было приятно сорвать, стрясти росу и тут же съесть. В этом году рассчитываем завершить ландшафтный проект с системой автоматического полива. Большим плюсом стала и жизнь в агломерации. С одной стороны, рядом есть вся необходимая инфраструктура, работа и секция ребенка, с другой — всего полчаса, и ты один на один с природой. Чаще смотреть на небо, больше гулять, просто лежать на свежем воздухе — все это меня очень заряжает.

Татьяна Андреева, основатель ЧУДО «Умка»:

«Жду отпуска, чтобы насладиться свободой загорода»

Место: р-н Емельяново.

Стаж загородной жизни: 5 лет.

Период: круглый год.

— Жизнь на земле знакома мне с детства: я родилась и выросла на Кубани, в своем частном доме. Школьные каникулы проводили на полях, собирая томаты; мой личный рекорд — 40 ведер в день. Всегда были домашние обязанности: прополка, полив, сбор урожая, заготовки на зиму и даже небольшой опыт фермерства. Прочную связь с землей прервал переезд в Красноярск — тут жизнь в квартире, а как только появлялась возможность, поездки в горы и леса.

Пять лет назад решились с мужем на покупку загородного дома, влюбились в место и переехали. Около 30 минут — и ты в Городе Золотом. Очень люблю этот путь по трассе. Утром видно рассвет, вечером еду на закат. Красотища! Сам дом небольшой, а вот земли прилично, 25 соток, и лес рядом. Садово-огородные будни стартуют в мае и завершаются только в сентябре. Выращиваем зелень, овощи и много-много цветов. Мои любимые — сортовые гладиолусы по 100 штук, в горшках петуньи и виолы, и, конечно, пионы. Это большое удовольствие и труд одновременно. Обычно делаем прополку в выходные, но если уезжаем в отпуск или на озера, то прямо беда! Растет сорняк, и приходится начинать сначала. Главное преимущество своего дома — это собака! Наш Зевс уже второй год радует нас.

Земля дает много энергии и ресурса. Люблю ходить босиком по траве, разговариваю с цветами и кустами, обнимаю свои деревья. Какие трудности? Они есть у супруга: газон стричь, снег убирать, ухаживать за домом. Я же очень довольна своей загородной жизнью, жду отпуска, чтобы сполна насладиться природой и свободой.

Антон Шаталов, управляющий партнер компании «Проектдевелопмент»:

«Дача — место медитации и пассивного отдыха»

Место: р-н пос. Элита.

Стаж загородной жизни: 7 лет.

Период: круглый год.

— Будучи истинными ценителями городской жизни, никогда не планировали переезжать. Идея загородной резиденции возникла в ответ на порой суровые экологические и климатические условия красноярского центра. К рождению второго ребенка хотели обрести убежище подальше от города на случай НМУ. В феврале 2015 я нашел окруженный лесом участок с дорогой и электричеством в получасе езды от городской квартиры. Проект, стройка — и уже в декабре мы с двухмесячным сыном и дюжиной друзей праздновали там мой день рождения. Минимум мебели, никакого благоустройства, но в помещении уже было тепло, горел свет, работал туалет — ощущение своего домика на земле в заснеженном лесу ни с чем не сравнить.

Прошло семь лет — дом полностью достроен, метровые когда-то сосны выросли выше крыши, появились террасы, навесы, детская площадка. Теперь нас пятеро, проводим на даче практически каждый выходной, а летом живем неделями. Удивительно, но спроектированный «на коленке» домик подходит нам идеально, желания что-то радикально переделать не возникает. Не смущает и отсутствие инфраструктуры — все, включая питьевую воду, везем из города. Соседи в большинстве своем — как мы, семьи с детьми. Все друг друга знают, дети играют вместе, незваные гости почти отсутствуют. Нам такой формат вполне подходит.

За годы домовладения поняли одно: мы совсем не садоводы, грядка под зелень в два квадратных метра с трудом просуществовала пару лет. Для нас дача — место для встреч с друзьями, мяса на мангале, разговоров под вино, медитации и пассивного отдыха. Со своей ролью загородного убежища она справляется идеально, ну и детям здесь кайф!

Дмитрий Герасимов, генеральный директор центра стоматологии «АСТРЕЯ»:

«Лег на траву — разве может быть отдых лучше?!»

Место: с. Еловое,

р-н Емельяново.

Стаж загородной жизни: 20 лет.

Период: июнь-август.

— Загородный дом строили сами, и что важно, с нуля, по-этому на когда-то голом участке земли год от года вырастали сначала непосредственно дом, потом баня, несколько площадок — для отдыха под навесом и детских, для активных игр, бассейн. Есть даже пруд с небольшим водопадом. Абсолютно все, что построено на даче, придумано и спланировано мной и супругой. При этом, как и любые дачники, не можем отказать себе в удовольствии что-то улучшить, тем более дом у нас деревянный, требующий внимательного ухода. В этом году полностью переделали отопление: электрическое, мощностей которого последние пару лет перестало хватать, заменили на пеллетный котел.

Поначалу много внимания посвящали саду-огороду. Сейчас этого стало меньше: огород — это в большей степени вотчина детей, дающая хорошую привычку к труду. Конечно, участвуем и мы. Мое любимое занятие — поливка. Есть в этом процессе что-то медитативное: с журчанием воды, ее движением уходят мысли о работе и проблемах.

Как правило, полностью перебираемся за город на июнь-август. В город не тянет от слова «совсем», а когда в сентябре возвращаемся в квартиру, долго не отпускает ощущение клетки. С радостью бы жили за городом круг­лый год, но есть школа, репетиторы, кружки — ездить туда-сюда неудобно. Поэтому стараемся взять сполна от летних деньков. К слову, нередко именно на даче проводим и отпуск. Море — это отлично, но дорога что в одну сторону, что обратно выматывает так, что нужно отдыхать еще и от нее. А здесь полчаса от города, лег на траву — и разве может быть отдых лучше?