Гольф, бизнес-talk и наследники — как прошел пикник от «Делового квартала»

Впервые команда издания «Деловой квартал» в Красноярске провела летний офлайн в формате семейного бизнес-фестиваля. Рассказываем, как это было.

Более 400 гостей, соорганизаторы и партнеры, активити-локации для детей разных возрастов и взрослых — бизнес-пикник стал одним из самых ярких и заметных событий лета-2022.

В этом году мы изменили формат пикника и решили организовать семейный бизнес-фестиваль. Таким образом мы ответили на два запроса аудитории. С одной стороны, деловые люди хотят встречаться друг с другом, общаться с партнерами в неформальной обстановке. С другой, больше времени проводить вместе с семьей. На семейном бизнес-фестивале удалось сделать и то, и другое», — рассказывает Юлия Чанчикова, издатель, главный редактор «Делового квартала» в Красноярске.

По словам организаторов, новый формат зашел: количество гостей превысило ожидания. Итак, что они делали на семейном бизнес-фестивале «Пикник. Наследники».

Влюбились в гольф

Особую атмосферу семейному фестивалю придала площадка гольф-клуб «Орлиные холмы». В течение мероприятия состоялось три матча по мини-гольфу. Более 100 игроков отправились вместе с тренерами и судьей на поля гольф-клуба. Каждой игре предшествовала небольшая тренировка. С особым азартом играли в гольф наследники-подростки. Родители удивлялись: дети наконец забыли про гаджеты, увлекшись игрой.

Популярность гольфа в Красноярске набирает обороты. Особенно развивается детско-юношеское направление. Во-многом, это следствие созданной инфраструктуры этого вида спорта. В Красноярске есть, как открытые гольф-поля, так и внесезонные тренировочные площадки. Скоро в городе появится еще один масштабный гольф-проект — эко-парк «Юдинская долина» в Октябрьском районе. Это будет самая большая территория гольфа за Уралом с сервисом премиум-класса», — подчеркнула Алена Демкина, амбассадор гольф-движения, куратор проекта «Юдинская долина».

Дети не скучали, а взрослые вспомнили детство

Издательство «Деловой квартал» — это не только журнал, сайт, но и мощное сообщество бизнесменов города. Каждый event-проект «ДК» приводит к новым знакомствам, коллаборациям и возможности приятно провести время с пользой. На этот раз практически все локации события были интерактивными. Компании, выступившие соорганизаторами и партнерами, сделали все, чтобы наследники не скучали, а взрослые вспомнили детство.

Соорганизатор семейного бизнес-фестиваля «Пикник. Наследники» клуб «Миллиард» организовал битву на баланс-бордах. Тот, кто продержался на шаткой поверхности дольше всех, получил баланс-борд с надписью «Миллиард» в подарок от директора клуба Андрея Перфилова.

Также соорганизатор устроил сладкий мастер-класс. Детский праздник не обходится без воздушной ваты, однако сделать ее самостоятельно гораздо интереснее и даже вкуснее.

Буквально за час город Картонвилль от соорганизавтора и единомышленника семейного бизнеса-фестиваля международной группы компаний TIKSAN GROUP стал разноцветным и заиграл яркими красками. Творческий процесс объединил взрослых и детей разных возрастов, подарил море позитива и массу красочных фото.

На фотолокации генерального партнера семейного бизнес-фестиваля «Росбанка» можно было совместить стильные фото с финансовыми консультациями.

«Деловой квартал» возрождает семейные традиции вместе с генеральным партнером — ГСК «Арбан». Компания организовала активити-локации, которые напоминали один из уголков парка развлечений во дворе жилого комплекса «Барбарис». Компания «Арбан» подарила возможность окунуться в детство всей семьей — мыльные пузыри, резиночка, душевное чаепитие, настоящие палатки. Родители вспомнили детство и показали детям, каким оно у них было.

«Время любить, мечтать, дарить» — так говорят в сети магазинов наручных часов «Сибтайм» и в салоне швейцарских часов Geneva. Генеральный партнер события продемонстрировал гостям новые модели премиальных часовых брендов. В это время дети буквально не отходили от сказочных персонажей, представлявших «Сибтайм» — Шляпника и Алисы из сказки Льюиса Кэррола.

Автомобильный партнер события компания Орион — официальный дилер Mercedes-Benz не только украсил пикник блистательным Mercedes-Benz E-Класс 200, но и, представляя новую услугу «Семейный сервис» (обслуживание автомобилей различных марок на производственных площадях Mercedes-Benz), организовал гонки радиоуправляемых автомобилей.

Художественная школа «Поздеевка» и типография КПД развернули творческую студию «Мама, мы нарисовали!». Новая художественная школа имени Андрея Поздеева учит рисовать системно, профессионально, с любовью. Печатный Центр КПД — лидер печатного, рекламного и сувенирного рынка более 20 лет. В распоряжении центра множество современных печатных технологий. А еще это текстильная типографией – широкоформатная печать по ткани и последующий пошив различных изделий в собственном швейном цехе. КПД и «Поздеевка» превратили рисунки наследников в настоящую сувенирную продукцию. Все дети, которые что-то нарисовали, получили воплощение своих рисунков в брелоках, значках, сумках, футболках. Ребята вдохновлялись «букетами» Андрея Поздеева под чутким руководством преподавателей школы.

Сеть образовательных центров «Умка» развлекала и занимала маленьких наследников на малышовой площадке, а ребят постарше — увлекала на локации фестиваля «Умный Красноярск». Для маленьких гостей в возрасте от 1 года до 3 лет были приготовлены волшебные сенсорные коробочки, развивающие игры и веселая детская рыбалка. Ребята чуть постарше мастерили поделки из теста, бумаги и других материалов. Для школьников организовали настоящее путешествие в мир естественных наук — тайны свечения и магические сплавы, сделанные собственными руками, биологический квест и географические загадки.

Еще одна полезная локация — фотозона и консультации от представителей компании Nanoasia. Представители современного бренда эксклюзивной косметики, предназначенной для салонного и домашнего использования, показывали новинки и давали экспресс-консультации.

Особый восторг вызвали у наследников собаки и щенки из приюта «Друг». Собаки впервые оказались вне вольера — это была чуть ли не первая прогулка на воле. Они ждут хозяев или хотя бы гостей, тех, кто приедет в приют погулять и пообниматься. К сожалению, ни одну собаку во время пикника не усыновили и не удочерили, но, возможно, мысли об этом у кого-то появились, а это уже хорошо.

«Деловой квартал» совместно с компанией «Решение», производящей различные рекламные носители, представил на площадке семейного фестиваля фотопроект Татьяны Вишневской «Наследники». А также объемную фотозону издания с видом на гольф-поля. Помимо этого партнер приготовил авторские деревянные раскраски для каждого наследника, пришедшего в гости к «Деловому кварталу».

За музыкальное сопровождение фестиваля от начала до заката отвечал Михаил Забродин (MIKE ZED), диджей, организатор ярких событий ATMOSФERA и DEEPFORREST.

Весь вечер на площадке детей и взрослых смешили клоуны из проекта «Больничные клоуны».

Угостились на фуд-корте

Еда на свежем воздухе — важная составляющая настоящего пикника. Хедлайнером фудкорта стала сеть кофеен Lunga coffee. Специально для пикника Lunga разработала специальное меню, в том числе детское, ведь на фестивале были наследники разных возрастов. Также сеть кофеен познакомила с фирменными напитками и поделилась тремя секретами настоящего кофе от Lunga.

Редкие сорта пива можно было попробовать за барной стойкой драфт-кафе «Кембридж». Постоянный партнер «Делового квартала» продвигает в Красноярске культуру потребления пива от лучших пивоварен мира.

Закуски из мясных деликатесов собственного производства приготовили «Культ колбас» и «Формула хлеба». Эта колоборация уже зарекомендовала себя на бизнес-девичнике «Делового квартала». Управляющий партнер «Культа колбас» Антон Кнутарев вел дегустацию до последнего гостя, продолжая угощать снеками из собственной продукции.

Цифровые технологии и еда — это возможно? Еще как. Компания «Робимаркет» представила новинку — автономный экспресс-буфет «Фудпойнт». Умные холодильники от «Робимаркета» работают 24/7 без продавцов.

Наверное, каждый гость мероприятия попробовал на пикнике настоящее итальянское мороженое ручной работы от компании Cremeria A.ROMA. Говорят, что это не просто мороженое, а способ признаться в любви себе и близким, сказав: «Ты достоин самого лучшего!».

Любимый партнер «Делового квартала» — компания «Пакетмаркет» — настоящий партнер брендов и эксперт в упаковочном деле. Эта компания предоставила всю одноразовую посуду и упаковку для фестиваля. А еще это экологичный и заботливый партнер. Экосумки, пледы и зонтики, вода и раздельный сбор мусора — все это было придумано, организовано и предоставлено «Пакетмаркетом».

Послушали инсайты спикеров на бизнес-talk

Впервые по инициативе международной группы компаний TIKSAN GROUP на площадке «Делового квартала» прошел бизнес-tаlk — серия коротких публичных выступлений на заданную тему. Название бизнес-tаlk — «3D: Дела, Деньги, Дети» — вдохновило спикеров поделиться важными мыслями и о воспитании детей, и о развитии бизнеса в новой реальности. Среди спикеров были как предприниматели, так и наследники. Модераторами площадки выступили Ольга Дубровская, тренер публичных выступлений, телеведущая, журналист и Сергей Ким, генеральный директор международной компании TIKSAN GROUP.

Сам Сергей Ким поделился родительскими инсайтами о том, как передать детям важные жизненные ценности.

Вслед за ним на импровизированную сцену вышел его старший сын Константин и рассказал о том, как найти цель на всю жизнь уже в 12 лет.

Многим откликнулась тема Марины Сергеевой, основателя агентства ключевых коммуникаций KEYNEX. Она назвала свой спич так: «Как выключить маму в коллективе и директора в семье».

Ольга Свежинская, основатель компании «ПакетМаркет» поделилась пятью экологическими инсайтами, а также провела интерактивный опрос о раздельном сборе мусора. У нее дома пять емкостей, но среди аудитории оказалась гостья, у которой их семь!

Елена Герасименко, основатель компании «Бухгалтерра» вышла на сцену с дочерью Дариной. Сейчас они работают вместе, однако так было не всегда. Елена поделилась опытом «не вмешиваться» в планы дочери. Предприниматель считает, что нужно поддерживать в ребенке желание попробовать себя на разных поприщах, не навязывая своего мнения и желаний.

Ольга Абанцева, сооснователь БФ «Добро24.ру», еще раз напомнила бизнесменам о том, что такое системная благотворительность, и как эффективнее помогать тем, кто в этом нуждается.

Людмила Захарченко, основатель центра туризма и обучения Starway и проекта «Стартап Папа», озаглавила свой спич: «Хотите вырастить предпринимателя? Отдайте в чужие руки». И рассказала, почему родителям далеко не всегда удается передать любовь к предпринимательству по наследству.

Ирина Варфоломеева, представитель «Ренессанс Страхование Жизни» в Красноярске, призвала аудиторию к осознанному отношению к жизни, смерти и страхованию.

Пожалуй, одним из наиболее ярких было заключительное выступление Андрея Перфилова, директора клуба «Миллиард». Уже название его темы звучало провокационно: «Родительское НЛП: как разобрать ребенка на части одним вопросом и наоборот».

Сергей Ким поблагодарил всех спикеров за готовность делиться родительским и предпринимательским опытом, за те инсайты, которые прозвучали на площадке, эмоциональность и искренность каждого.

Участвовали в Большом розыгрыше

Большой розыгрыш — традиция офлайн событий от «ДК» и партнеров издания. Организаторы любят дарить подарки своим гостям. Так случилось и на этот раз.

Андрей Перфилов вручил баланс-борд самому стойкому, сказав, что сегодня очень важно держать баланс в жизни и в бизнесе.

Сергей Ким разыграл суперприз от компании TIKSAN GROUP — сертификат номиналом 100 тысяч на постройку малоэтажного дома, а также сертификаты на бесплатные подбор земельного участка и индивидуальный проект дома.

Премиальный пакет на обслуживание в Росбанке вручила Татьяна Мачина, региональный директор по малому бизнесу Росбанка в Сибири. Она отметила, что Росбанк активно поддерживает культурные события нашего города, поэтому также разыгрывались детские наборы для творчества.

Поскольку в разгаре лето — время путешествий, Ольга Жамилова, коммерческий директор компании «Сибтайм», разыграла пауэрбанк и чехол для чемодана. Впрочем, все это пригодится и во время делового сезона.

Компания «Арбан» разыграла комплекты для пикника — отличный летний подарок. А как провести пикник арбановцы показали на площадке события — играть и радоваться вместе с детьми.

Следующим был подарок от компании «Авторская бухгалтерия» — надежный фундамент для бизнеса. Учредитель компании Юлия Аллахярова подарила два сертификата номиналом в 10 тыс. рублей на бухгалтерские услуги.

Мир начинается с твоей улыбки, считают в сети семейных центров стоматологий Mira. Директор сети Ирина Стрелкова подарила сертификаты номиналом 5 тыс. рублей на посещение одной из стоматологий — первый шаг к ослепительной улыбке.

Основатель кофеен Lunga Асиф Алиев также подарил сертификат номиналом 5 тыс. рублей на посещение любой кофейни в его сети. Он подчеркнул, что Lunga — отличное место для деловых встреч.

Постоянный инвестиционный партнер издания «БКС Премьер. Мир инвестиций» разыграл подарок для деловых командировок.

Делаем хорошо там, где мы есть! Это девиз сети образовательных центров «Умка». А главная ценность «Умки» — это семья, в приоритете – гармоничное развитие ребенка, его индивидуальных особенностей. Основатель сети Татьяна Андрееву подарила возможность посетить пробное занятие в любом филиале компании, а также фирменные рюкзачки с умковскими сувенирами.

Драфт-кафе «Кембридж» приготовило подарочный пивной комплект. Отличная возможность подегустировать пиво из лучших пивоварен мира. Антон Кнутырев, управляющий партнер магазина мясных деликатесов «Культ колбас» разыграл пакет с эксклюзивными мясными деликатесами.

Светлана Тетерина основатель Новой художественной школы имени Андрея Поздеева разыграла сертификат в арт-лагерь «Искусство континентов» на неделю. И отдых, и обучение, и творческая, свободная атмосфера, которой так славится Поздеевка.

Еще одна возможность интересного обучения — два сертификата номиналом 15 тыс. рублей на обучение в бизнес-школе для подростков «Стартап Папа». Как мы уже знаем, именно там учат мыслить и действовать как предприниматель. Подарки вручила Людмила Захарчеко, директор компании Starway.

В заключении были разыграны подарки от SPA-велнес центр «Бархатный сезон» — прекрасная возможность одновременно получить релакс, оздоровление и молодость. И группы компаний «Выбери радио» — постоянного медиапартнера «Делового квартала».

Семейный фестиваль завершился театральной постановкой. Однажды люди из разных профессий пришли на курс в школу публичных и театральных выступлений для взрослых и детей «Культура». И уже через два месяца обучения они выпустили спектакль «Монологи о Счастье» — автор известный радийный журналист Алекс Дубас. Создатели школы «Культура» — артисты театра Пушкина Иван Янюк и Алексей Попов рассказали, как работает школа. Затем был представлен отрывок из спектакля.

По словам ведущей Елены Бердниковой, это было что-то невероятное, до слез, до мурашек.

Подарки в руках обладателей, новые контакты в телефонной книжке, счастливые дети рядом – значит, все хорошо! На волне вдохновения можно двигаться и развивать свой бизнес, а «Деловой квартал» всегда поддержит словом, делом, публикацией. Будьте рядом и вы! До встречи на главной бизнес-премии «Человек года», — сказала Елена Бердникова.

Каждое событие — это всегда множество фотографий с разных локаций, репортажная съемка и импровизированные портретные зарисовки. Возможность найти себя и запомнить, каким был семейный бизнес фестиваль «Пикник. Наследники» нам предоставили: видеограф и фотограф Борис Аульченко, фотографы Сергей Матерухин, Ольга Байкалова и Елена Зыкова. Ссылки здесь, и вот здесь, и еще здесь.