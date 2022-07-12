Речные рейсы из Красноярска в Енисейск отменены до августа

Причиной является экстремально низкий уровень воды в Енисее, — сообщают в «ПассажирРечТрансе».

Как сообщают в компании, теплоходы перестали ходить по Енисею в Красноярске с 7 июля 2022.

Теплоходы теперь отправляются на север только из Енисейска, куда пассажиров из Красноярска и обратно доставляют автобусами.

Посадка на автобусы происходит в Красноярске на причале № 4 Речвокзала в период 6…7 утра.

В «ПассажирРечТрансе» предлагают пассажирам возможность сдать билеты по месту их приобретения.

Навигацию из Красноярска отменили из-за указаний Енисейского Бассейнового водного управления (БВУ).

Ориентировочно навигация из Красноярска будет ограничена до 5 августа 2022, но эта дата может быть перенесена на более поздний срок.

Сохраняется экстремально низкая водность на реках бассейна Верхнего Енисея на уровне 45…50% от нормы. Наиболее сложная гидрологическая обстановка наблюдается в бассейне Саяно-Шушенского водохранилища. Приток в июне и во втором квартале является минимальным за период наблюдений с 1936, что соответствует более 99% обеспеченности», – говорится в письме Енисейского БВУ.

В Енисейском БВУ пояснили, что Енисей обмелел из-за жары и дефицита осадков в начале июня — именно этот период является основным по объему приточности.

В сложившихся условиях экстремального маловодья сотрудники ЕБВУ будут регулировать режимы работы водохранилищ таким образом, чтобы в первую очередь сохранить бесперебойное обеспечение водой населения, а во вторую — сделать достаточный запас воды для окончания навигации в осенний период.