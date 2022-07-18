Застройщик решил увековечить себя башнями на набережной и «егоровским проездом»

Владимир Егоров прокомментировал СМИ масштабный проект застройки в районе бывшего Комбайностроительного завода. Планы грандиозные.

Помимо жилых комплексов «Новоостровского» на территории бывшего завода с выходом к Енисею появится новый деловой центр Красноярска. Планируется построить три высотки «Красноярск-Сити» и правительственные здания. Уже сейчас этот район позиционируется как релокация для сотрудников двух крупных российских компаний — «РусГидро» и РУСАЛ. Для детей московских топов построят специальную школу.

В интервью телеканалу «Прима» Владимир Егоров рассказал, освоение площади в 72 га завершится уже в 2024. Он подчеркивает, что монолитно-кирпичная застройка не будет напоминать правобережные «человейники». При этом будут построены жилые высотные здания от 16 до 25 этажей.

Главная фишка проекта реновации бывшей промзоны — три башни «Красноярск-Сити». Каждая в 45 этажей общей площадью 245 тыс. кв. м. Уже известны названия башен: «Красноярск» «Хакасия» и «Эвенкия». В башнях планируют разместить офисы крупных федеральных компаний.

Уже сейчас 600 квартир в «Новоостровском» выкупила компания «РусГидро». Также компания забронировала места в школе и детском саду, 450 и 280 соответственно. По словам застройщика, красноярские дети также смогут учиться в частной школе, но она будет платной.

Впрочем, в «Новоостровском» построят и муниципальную школу на 1200 мест, которая разместится ближе к Енисею.

Еще одна задумка — аккумулировать в офисных зданиях «Новоостровского» все министерства правительства края, которые сейчас разбросаны по разным частям краевого центра. При этом на месте нынешнего «серого дома» Владимир Егоров мечтает построить разрушенный при большевиках храм и тем самым восстановить историческую справедливость.

Но и это еще не все. Владимир Егоров нацелен освоить острова напротив «Новоостровского». Сейчас там находится режимный объект — водозабор и какое-то иное строительство запрещено. Однако владелец «Сибиряка» не согласен с заявлением СГК. Он готов побороться за острова.

Они залезли на острова и считают, что они там хозяева. Они глубоко ошибаются. Во-первых, они занимают одну часть, и эту часть, конечно, выгородят. Вопросов нет, это режимный объект. Но он выгородится. На других островах, где «Малтат» находится, расположен водозабор железной дороги. Они готовы его передать на баланс, то есть убрать, переключиться на городское водоснабжение и освободить территорию. За острова надо бороться».

Также Егоров намерен разобрать дамбу с трубами от водозабора:

Я сторонник дамбу разобрать, где трубы, и открыть протоку, прочистить. Я думаю, мы это сделаем в любом случае».

Какой-то конкретики по освоению островов от «Сибиряка» пока нет. Возможно это будут зеленые зоны для обитателей «Новоостровского».

Егоров считает, что новым проектом на месте Комбайнового завода он увековечит себя в Красноярске. И даже назовет проезд в жилом районе в честь себя — Егоровским.

Напомним, проект «Красноярск-Сити» уже давно тревожит красноярских застройщиков. Ранее амбициозные планы по строительству высотных башен заявлялись компанией «Монолитхолдинг». Правда, тогда офисные небоскребы хотели построить на Взлетке.