«СМ.СИТИ» начала строительство нового сити-квартала с видом на Енисей и Николаевскую сопку

Строительная группа «СМ.СИТИ» продолжает развивать в Красноярске сити-кварталы - новый формат квартальной застройки и повышенного благоустройства в уже сложившихся городских районах.

Возведение нового объекта в этом формате стартовало накануне. Кирпичный 6-подъездный дом переменной этажности от 8 до 15 этажей будет построен на ул. Кецховели, 27. Сити-квартал расположен на первой линии улицы - между ул. Бограда и Марата. Из окон строящегося дома будут открываться виды на Енисей, центр Красноярска и Николаевскую сопку. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2024 г.

В сити-квартале предусмотрен закрытый двор с парадным подъездом и консьержем, подземная автостоянка и коммерческие площади на первом этаже. В продаже - одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, которые сдаются в отделке «белый куб». Дом аккредитован в ипотеку в нескольких банках.

Отметим, что профессионалы строительного рынка России высоко оценили проекты «СМ.СИТИ», реализованные в формате сити-кварталов. Так, в 2021 году федеральный рейтинг ЕРЗ (Единого ресурса застройщиков) признал сити-квартал «Александровский» лучшей новостройкой Красноярского края, а сити-квартал «Бограда, 109» - лучшей новостройкой среди среднеэтажных домов в Сибирском федеральном округе.