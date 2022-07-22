Спорт, танцы и наука - программа проекта «В центре Мира» на 23 июля

На предстоящих выходных программа проекта «В центре Мира» будет по-спортивному активной. Гвоздем проекта станет фестиваль единоборств, который объединит несколько локаций.

Фестивальный квартал (от ул. Обороны до ул. Диктатуры Пролетариата)

Все любители спорта смогут познакомиться с различными национальными видами боевых искусств.

В 12:00 работу площадки откроют эксперты единоборств с показательными выступлениями по тхэквондо и киокусинкай-карате.

С 14:00 на площадке пройдут открытые тренировки по восточным боевым искусствам.

В 16:00 гостей ждёт показательное выступление по китайской боевой гимнастике ушу.

С 17:00 все желающие смогут принять участие в тренировке и познакомиться с бразильским боевым искусством джиу-джитсу. Для любителей борьбы днём пройдёт тренировка по вольной и греко-римской борьбе.

С 12:00 до 20:00 атлеты-любители смогут принять участие в соревнованиях по официальному виду спорта Всемирных игр – перетягиванию каната. На этой же площадке все желающие смогут сдать нормативы ГТО и принять участие в викторине о спортсменах.

Перекрёсток Мира – Кирова

В 12:00 работу площадки откроют дзюдоисты. Открытую тренировку проведут профессиональные тренеры, а сразу после нее состоятся спарринги.

С 15:00 до 19:00 на настоящем ринге пройдут соревнования учащихся спортивной школы по тайскому боксу.

Площадка возле памятника Поздееву

С 12:00 известные мастера рукопашного боя в ходе показательной программы познакомят гостей проекта «В центре Мира» с карате. Сразу после этого можно будет принять участие в мастер-классе по капоэйра и освоить основные приёмы различных видов борьбы.

В 18:00 под выступление артистов вокально-инструментальной студии «Фиеста» все желающие смогут принять участие в мастер-классе по хип-хопу от участников танцевального коллектива Ak'Cent dance team.

В 19:00 организаторы фестиваля единоборств приглашают красноярцев и гостей города посмотреть захватывающие соревнования по мас-рестлингу и поддержать самых сильных сибирских атлетов.

Сквер Пушкина

Практически весь день создавать атмосферу будут участники конкурса «Красноярск рукотворный».

В 13:00 площадка откроется концертом преподавателей и студентов музыкальной студии Родиона Гранина. Артисты порадуют гостей проекта живым исполнением классических хитов и современных композиций.

В 15:00 на сцену выйдут участники клуба авторской песни «Бардак». На два часа сквер станет красноярским центром гитарных переборов и проникновенной бардовской песни.

В 17:00 вспомним танцы стиляг! Хореограф Игорь Краглик проведёт мастер-класс по буги-вуги. Можно приходить парами, а можно танцевать и сольно.

В 19:00 интерактивная программа продолжится художественной читкой от актеров «Театра на крыше». В этот раз артисты обратятся к пьесе «Последний выстрел Пушкина». Организаторы площадки приглашают всех любителей литературы и истории прослушать авторское прочтение пьесы и, возможно, пересмотреть своё отношение к причинам дуэли великого русского поэта.

В 20:00 состоится концерт Алёны Рубановой. Она споёт всеми любимые песни из советских кинофильмов.

Зелёное полотно на Кирова

В течение дня здесь будет проходить детская интерактивная программа с игровыми и танцевальными конкурсами.

С 15:00 до 19:00 участница конкурса «Красноярск рукотворный» Оксана Зухова проведёт мастер-классы по живописи акрилом и технике акварельного скетчинга.

Улица Кирова

С 13:00 до 19:00 гости проекта смогут проверить свои знания правил дорожного движения.

С 13:00 любители прекрасного смогут посетить художественную выставку под открытым небом.

Переулок Поздеева

С 12:00 начнутся мастер-классы от преподавателей технических, гуманитарных и естественнонаучных институтов Сибирского федерального университета. Всех желающих научат определять наличие и количество нитратов в овощах и фруктах.