Василий Герман: «В кризис строятся самые крепкие отношения»

Этот год для бизнеса стал временем совершенно новых вызовов. О том, можно ли использовать их для развития, DK.RU поговорил с директором «Лизинговой компании «Дельта» Василием Германом.

— Казалось бы, о каком лизинге в сегодняшних условиях санкций может идти речь. А ваша компания совсем недавно провела сделку по приобретению балкера для Амурского пароходства.

— Сделка начала готовиться еще в прошлом году, и ее завершение совпало со сложной ситуацией на валютном рынке, с ограничениями в банковском секторе. Было сложно, потому что во время санкций стандартные действия не работают — с точки зрения трудоемкости она, наверное, в четыре раза потребовала больше усилий. Профинансировать проект получилось благодаря слаженной работе с клиентом, с банком, наработанному опыту, контактам, своей экспертизе. На сегодняшний момент, в условиях санкций, она может считаться уникальной. Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы судно причалило в Охотском море.

Это уникальный корабль, с большой грузоподъемностью — одновременно оно может перевозить до 20 тысяч тонн груза (это примерно 1 000 фур в одном месте). Приобретение балкера позволило Амурскому пароходству увеличить общую грузоподъемность флота на 25%. Летом балкер будет задействован в перевозке золотосодержащей руды. А в зимнее время на перевозке угля.

Что же касается лизингового бизнеса, то, как и в любом другом, в нем есть периоды, когда все понятно и прозрачно, а есть периоды, когда проверяется верность управленческих решений. Когда начинает штормить, тогда и видно, устойчив бизнес или нет. Наша компания очень диверсифицирована, мы работаем с широким кругом клиентов, очень лояльно относимся к ним. Поэтому работа не остановилась и мы каждый день заключаем сделки.

— Т.е. санкции, можно сказать, сыграли в плюс для вас?

— В некотором роде. В этом году с рынка ушло много иностранных лизинговых компаний — это и «Сименс Финанс», и «Катерпиллар Файнэншл», и «Вольво Финанс Восток». На уже заключенные сделки акционеры этих компаний сейчас ищут покупателей. А новые сделки, по которым не были заключены договоры, — от них они просто отказались. Поэтому наша нагрузка возросла.

Вообще же, работая с 2005 года и пережив уже пять кризисов, мы хорошо понимаем, что за любым спадом следует неизбежный рост. А те отношения, которые выстроены во время кризиса, — самые крепкие.

— Крупные игроки производственного сектора рынка — как они, на ваш взгляд, себя чувствуют и какие перспективы?

— Моя бабушка всегда говорила: «Если я проснулась утром, и у меня все болит — значит, я жива». Если у производства есть какие-то проблемы, это значит, что оно действительно реальное. Производство вообще не бывает без проблем. Во время кризиса таких проблем становится больше. Но это очередная проверка менеджмента. Потому что в обычной ситуации управлять предприятием легко. Ну, а в связи с тем, что произошла такая экстремальная ситуация, как сейчас, всем необходимо принимать сложные экономические решения. Можно поддаться естественной реакции — сжаться, сократиться и посмотреть, как все будет происходить. Некоторые так и поступают.

С другой стороны, случившееся открывает новые возможности. Если все спокойно, понятно и прогнозируемо, то сложно сделать большой бизнес. Его делает тот, у кого есть дар предвидения — ты видишь изменения в ситуации и быстро стартуешь. Кто быстрее добежал, тот и молодец, — срывает куш. А кто медлит — в лучшем случае остается там, где и был.

— Разработка инновационных продуктов — насколько сегодня это реально?

— Мне не нравится слово «инновационных», потому что у него много смыслов. Когда мы слышим это слово у нас, в России, оно связано с такими заоблачными ассоциациями, как искусственные органы, полеты к звездам. А когда я разговариваю с иностранцами — с немцами, голландцами, то для них инновация — это, например, у крышечки «Кока-Колы» четыре витка резьбы, а вот если сделать три, то можно сэкономить 0,5% пластика. В России это не считается инновацией.

На мой взгляд, в ближайшие пять лет России нужно сфокусироваться на том, чтобы перенять лучшие практики. И для страны это будут реальные инновации. Если вчера мы не делали какую-либо запчасть, а сегодня мы ее делаем — это инновация. Если вчера мы работали в офисе, а сегодня выстроили работу удаленно — это инновация. Если вчера нам нужен был какой-либо контролер, который смотрит за бизнес-процессом, а сейчас мы используем спутниковую съемку или у нас с применением какой-либо другой технологии в процессе зашито автоматическое контролирование — это тоже инновация.

— Малый и средний бизнес сейчас способен расти или у него задача выжить?

— У российского бизнеса сегодня есть все возможности расти и быстро. Надо понимать, что европейский бизнес — он очень медленный. Он посмотрел на какую-то тенденцию, заказал исследование, полгода исследование делалось. Потом он решил двигаться в этом направлении, создал проектную команду. Практически до выхода каких-либо вещей в среднем проходит три года. Малый предприниматель из России очень мобилен и может многое делать быстро. Он может побежать, быстро купить какое-то оборудование, привезти его, тут же поставить, сказать: «Ремонт мы сделаем потом, главное — сейчас запуститься». И запускается.

А у крупного бизнеса сейчас нет выбора. Вчера он мог выбирать, а сегодня ему нужно, чтобы производство работало, не важно, на оригинальных деталях или нет. И если малый бизнес подсуетится и сделает предложение, то этот товар у него точно купят, за любые деньги.

Сейчас ситуация уникальна еще и тем, что мы многие товары покупаем за валюту. А стоимость доллара в конце июня была на историческом минимуме — 51 рубль за доллар. Это говорит о том, что по сравнению с началом года есть потенциал падения цен на 20–30%.

— Какова перспектива развития лизингового рынка в стране и какие цели вы ставите для своей компании на ближайшие годы?

— У нас задача за 2022–2023 годы вырасти в два раза. Мы видим, что техперевооружение страны потребует нашу экспертизу. Мы понимаем, как сделать поставку, в отличие от банка, специалисты которого зачастую не имеют понимания и опыта, как привезти оборудование. А у нас есть службы, которые занимаются экспортом из Китая, Европы. Мы работаем со всеми дилерами. Например, когда ситуация в марте была критичная, мы создали в компании штаб, специалисты которого еженедельно обзванивали дилеров и выясняли реальное наличие техники и цены на нее. Чтобы если какому-то из наших клиентов что-то потребовалось, мы бы точно знали, где можно такую технику найти и привезти.

— Как ситуация с санкциями и коллапс в логистике повлияли на поставки оборудования?

— Из Китая можно привезти оборудование без проблем. Понятно, что логистические сложности есть. Нам повезло, что за последние пять лет Китай сделал невероятный технический рывок. И там появилось много товаров, которые не уступают по качеству европейским. Нужно просто грамотно переориентироваться, выучить китайский язык, учесть их ментальность, и все будет развиваться.

Вообще, мы в России всегда живем в эпоху перемен. Но это интересно, это всегда новые возможности. Потому что, когда все стабильно, сложно придумать что-то новое. Поэтому такие времена, как сейчас, дают возможность начать тот бизнес, который может через 10–20 лет стать великим.

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