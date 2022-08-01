Ольга Дубровская: «Если ты говоришь, как функция, тебя пролистнут»

Соцсети — персональный телевизор, в котором ты одновременно и зритель, и продюсер, и сценарист, и видеооператор, и звезда экрана, — говорит Ольга Дубровская.

Страх публичных выступлений — один из самых распространенных. Однако его не только можно преодолеть, но и получать удовольствие от прямых эфиров или паблик-talk. Главное здесь — тренировка, считает Ольга Дубровская, наставник по видео и публичным выступлениям.

Особенность мастер-классов и тренингов Ольги Дубровской в том, что она интегрирует 25-летнюю практику в журналистике, и особенно на теевидении, в работу над видеоформатами для соцсетей и в целом для распаковки личного бренда в публичном пространстве.

Принципы «телека»

Ольга, казалось бы, соцсети — альтернатива телевидению, которое «уже никто не смотрит»…

— Я бы сказала, что соцсети — персональный телевизор, в котором ты одновременно и зритель, и продюсер, и сценарист, и видеооператор, и звезда экрана… И в соцсетях работают многие телевизионные принципы. Опять же ты приходишь на «телек» и учишься рассказывать любую тему кратко, понятно, эмоционально и так, чтобы зритель не переключался на другой канал. В соцсетях все то же самое, только еще жестче. Поток информации космический! Люди буквально за секунды решают, читать пост, смотреть видео или пролистать. Чтобы заинтересовать аудиторию, у нас есть несколько секунд. И в этой битве за внимание многое решают скорость, креативная подача и искренность, которая должна сразу же считываться.

Разве можно натренировать искренность?

— Можно хотя бы снять маску «экспертного эксперта». Людям интересны только люди. В информационном поле нас, умных и красивых, невероятно много, потому мы постоянно ищем своих, выбираем тех, кто близок, реагируем на тех, кто подает понятные сигналы. Когда пришла в телевизор, мне говорили: есть человек — есть сюжет. Для интересной истории нужен герой с бедой или победой. К сожалению, «экспертные эксперты» часто полагают, что хватит лишь умных слов и общих фраз. Читай — канцелярита и пустословия. Люди почему-то думают, что канцелярит делает их речь и тексты умнее и серьезнее. Однако чиновник в широком смысле слова — это всегда про какую-то безликую функцию. Вот и получается человек-функция, который говорит от имени системы, а не от себя лично. Но если ты говоришь, как функция, тебя просто пролистнут.

Есть еще особый экспертный новояз…

— Не знаю даже, когда такое произошло, но возникла мода на некие экспертные тексты и видео, в которых интересные, живые люди вдруг начинают говорить на смеси каких-то мотивационных фраз и профессиональной фени. Каждое слово по отдельности понимаешь, но все вместе — уже нет. Возможно, это должно показывать недосягаемый уровень профессионализма, но… Начинаешь общаться со спикером, он живой, интересный, глаза горят, рассказывает о своем деле с массой жизненных примеров.

С экспертных небес на землю

Как ты возвращаешь человека с экспертных небес на землю?

— Задаю миллион вопросов, чтобы выяснить, что же он имел в виду, потом перевожу на простой понятный русский язык. Убираем канцелярит и абстрактные умозаключения, лишние термины, добавляем примеры из жизни, много примеров. Дальше выстраиваем выступление таким образом, чтобы максимально задержать внимание аудитории.

Что нужно сделать, чтобы, уже разговаривая человеческим языком, заинтересовать аудиторию?

— Сейчас я не открою Америки. Все на поверхности. Сегодня, да и всегда, цепляют классная история, уникальный опыт, некая польза. И все это кратко, ярко, эмоционально. Если еще и с уместной шуткой, иронично — так и вовсе здорово!

И все-таки почему люди начинают говорить канцеляритом, терминологией, какими-то нагромождениями цифр, но стесняются рассказать историю или поделиться действительно полезными советами?

— Потому что считают, что это никому не интересно. Говорят: «Ой, ну это же такая рутина, обычная работа». А ты уже третий час слушаешь, открыв рот, и задаешь только один вопрос: «Почему ты не пишешь про это?!» Недавний случай. Готовили эфир с одним чрезвычайно грамотным, интересным экспертом, у которого кладезь реальных примеров из практики. Договорились, что эксперт начнет с истории клиента. В итоге минуты три читает по бумажке какие-то статистические данные по теме… Зачем, спрашиваю? Ну, как-то же не экспертно, слишком просто получается. Статистические данные можно найти, многие в открытом доступе, и почитать. Твой опыт уникален, и только он на самом деле интересен.

Видеопрокачка от страха

А теперь наше самое любимое. Что делать со страхом публичных выступлений?

— Тренироваться. Начинать выступать публично. Пятое появление на публике будет гораздо лучше первого, а десятое вообще доставит удовольствие. Здесь, как в спортзале. Если хочешь красивые кубики — качай пресс. Почему телевизионщики прекрасно держатся и за словом в карман не лезут, говорят поставленным голосом и знают, какой стороной повернуться, как улыбнуться, держать лицо, куда деть руки? Это многолетний опыт работы перед камерой и прямых эфиров. Они свои «кубики» публичности уже накачали!

Записывать видео нас никто специально не обучал. Тоже есть страх выглядеть смешно, сказать что-нибудь не так. Гораздо проще снять красивую фотосессию и потом выставлять глянцевые, отретушированные фото.

— Ага, а потом соцсети у всех одинаковые: позы, локации…Встречаешь человека на улице и не узнаешь, потому что на фото вообще кто-то другой. Видео же дает самый быстрый и самый эмоциональный контакт. Но вот все как-то…Самая распространенная отмазка: «Ой, я себе не нравлюсь на видео».

И что ты на это отвечаешь?

— У меня для вас одна плохая новость и одна хорошая. Сначала плохая. Именно в таком виде, в котором вы себе не нравитесь на видео, люди вас видят каждый день. И не только родные и близкие, а вообще все, с кем вы контактируете. Хорошая новость состоит в том, что постоянное взаимодействие с видео дает невероятный эффект!

То есть переживать о том, как ты выглядишь на видео, вообще не стоит?

— Стоит смотреть на себя и исправлять то, что тебе не нравится. Выпрямить спину, улыбнуться… Немного подготовиться. Макияж, убранные с лица волосы, одежда ярких, чистых цветов без мелкого рисунка. Ну и, конечно, фон. Посмотрите, что видно в кадре за вами. Возможно, это совсем не те вещи, которые вы хотите явить миру.

Все, уговорила, начинаем видеожизнь. С каких форматов стартовать?

— Разумеется, с несложных. Самое простое — начать с гостевых эфиров, когда не вы хозяин площадки. Есть модератор, он задает вопросы, общается с аудиторией в чате, следит за таймингом. Затем переходить к собственным коротким прямым эфирам. Пусть это будут несколько минут, не больше. И что-то полезное. Буквально три совета. И побольше сторис для разминки.

Ольга, я знаю, что ты уже два года занимаешься не только с взрослыми, но и с детьми. Зачем детям нужны навыки публичных выступлений? Чтобы не бояться выступать во взрослом возрасте?

— В любом возрасте важно уметь четко, ясно и аргументированно выражать свою точку зрения, уметь себя презентовать. Поверьте, ребенок, который может громко и внятно представиться, невероятно выделяется на общем фоне. Навыки публичных выступлений помогут рассказать о научном проекте и просто свободно держаться на устном экзамене. Помогут научиться грамотно и эффективно дискутировать. Внятная речь всегда лучше невнятной, не так ли? У нас в школах нет обязательного предмета «публичные выступления». Наверное, далеко не в каждой частной школе есть возможность заниматься этим направлением — я преподаю в «Умке». И самая сложная задача для ребят — поверить, что их опыт, их мнение, их жизнь интереснее «Гугла» или «Википедии», доверять своему мнению, своим мыслям. Никого не напоминает?

Беседовала Юлия Чанчикова