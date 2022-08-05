Что нам стоит дом достроить:ориентиры на рынке малоэтажного строительства
Строительство собственного дома — процесс, требующий средств, времени, терпения... Но все трудности преодолимы при грамотном подходе и правильном выборе специалистов.
Тенденции из 90-х
Как сориентироваться на рынке малоэтажного строительства, рассказал Сергей Болотин, генеральный директор компании «ПАПАDОМ».
Жизнь стремительно меняется, запросы потребителей тоже. Сегодня выросли требования к сервису в различных сферах. Но, по нашим наблюдениям, на рынке индивидуального строительства до сих пор сохраняются тенденции 90-х и начала 2000-х. Часто работа ведется без проекта, без заключения договора, притом что у потребителя одно из главных опасений – а достроят ли мой дом?
В подтверждение своих слов Сергей Болотин приводит в пример многочисленные недострои и так и не появившиеся коттеджные поселки, которые можно встретить в пригороде. По наблюдениям специалистов компании, из всех собственников, уже живущих в загородных домах, только треть имеют положительный опыт взаимодействия со строителями. Самые частые жалобы — допущенные рабочими ошибки, которые привели к дефектам, увеличение сметы и сроков. Иногда клиенты просят проверить вторичное жилье, которое собираются приобрести. Так вот, по оценкам экспертов компании, к 80% домов есть серьезные вопросы по поводу качества и безопасности. В переделку придется вложить еще столько же денег, сколько стоит сам объект.
Опыт «Михалыча»
Негативный опыт, как правило, получают те, кто столкнулся с недобросовестными строителями или вовсе попал на мошенников. Затевая возведение дома, клиенты нередко обращаются за помощью к бригадам, работающим неофициально, или к мастерам, оформленным как самозанятые. Это люди, имеющие определенный опыт, но строительство дома — процесс, требующий знания множества нюансов. К тому же если бригада работает без договора, четкой сметы, клиенту в случае конфликта сложно будет доказать свою правоту. Но до сих пор решающим фактором выбора становится относительно низкая цена и то, что прораб «вроде нормальный мужик».
Важный момент — наличие проекта, причем не эскиза, а именно рабочей его части. На нее опираются специалисты, принимая решения. Бригады условных «михалычей» зачастую работают не по техническим документам, а кивая на собственный опыт. Но то, что хорошо на соседнем участке, может совершенно не подходить вашему. Мы, например, не приступаем к работе без геологических исследований. Как можно брать ответственность за строительство дома, даже не зная состав грунта? — говорит Сергей Болотин.
Еще один вариант, который нередко рассматривают будущие собственники жилья, — привлечение бригад, состоящих из иностранных работников. Здесь тоже чаще всего привлекает цена. Риски такого сотрудничества весьма высоки. Во-первых, коллектив работников может регулярно меняться: например, люди внезапно уезжают на родину и нужно срочно искать им замену. Во-вторых, непросто выстраивать общение и обсуждать нюансы, если иностранцы плохо понимают русский язык. Кроме того, должны вызывать вопросы их квалификация и опыт. Кажется, что универсал — это прекрасно, но на практике уникальные специалисты, одинаково хорошо разбирающиеся и в электрике, и в водоснабжении, и в отделке, встречаются редко. Разумеется, такие бригады работают без проекта, и риск ошибок возрастает. Например, при возведении каркасного дома пароизоляционная пленка, перевернутая другой стороной, вызовет накопление влаги в утеплителе, что приведет к образованию грибка и плесени, гниению древесины.
Человек строит свой собственный дом, как правило, один раз в жизни. И на этом пути можно избежать ошибок, если подойти к процессу грамотно. В строительстве дома насчитывается более тысячи различных операций, поэтому каждый объект уникален, — рассказывает Болотин.
К сожалению, на рынке встречаются и аферисты, которые под видом строительной компании создают финансовые пирамиды. Заходят они с активной рекламой в Интернете, низкими ценами, собирают деньги клиентов, возят их посмотреть участки, где якобы вскоре вырастут особняки, а потом просто пропадают с миллионами.
Есть еще один вариант — строить самому. Это когда клиент по сути становится прорабом, нанимая специалистов под разные задачи. Здесь человек руководствуется постулатом про дерево, сына и дом, но не учитывает, сколько времени и сил отнимает процесс возведения «родового гнезда». А эти месяцы и даже годы можно посвятить как раз своему основному делу, которое приносит доход, и, что важнее всего, своей семье.
Простой путь к мечте
Думая о воплощении мечты, человек оценивает и возможные трудности. Одна из них — стоимость работ, которая может кратно вырасти уже в процессе. На разных этапах вдруг выясняется, что купленных ранее материалов недостаточно, что-то нужно приобретать дополнительно, возникла потребность в услугах, о которых вначале и речи не было. Избежать таких сюрпризов помогает разработка проекта и подробная смета, составленная профессионалами.
Мы используем современные инструменты проектирования. Работаем с программой, в основе которой BIM-проектирование. Так мы получаем исчерпывающий перечень материалов. Это в свою очередь позволяет составить точную смету, которая в дальнейшем станет частью договора, и клиент оценит бюджет стройки до ее начала, — рассказывает Болотин.
Все дома проектируются как энергоэффективные, с учетом сибирского климата и особенностей конкретного участка. А с помощью программы виртуальной реальности вы сможете побывать в своем будущем жилье и оценить внутренний объем и размеры помещений еще до того, как начнут строить дом.
На этапе стройки специалистам компании и клиентам важно контролировать каждый шаг. Это возможно благодаря постоянному техническому надзору.
Нам помогают принципы бережливого производства. Так, для нас важна работа с потоком: это позволяет заранее увидеть узкие места, когда разные объекты оказываются на одном и том же этапе и одновременно требуется сразу несколько бригад. А философия кайдзен помогает постоянно совершенствовать процессы производства, устранять потери и добавлять ценность для потребителя. В нашем регионе потребность в загородном жилье велика. Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать рынок малоэтажного строительства культурным, прозрачным и предсказуемым для клиентов, — отмечает Болотин.
Как обезопасить себя от ошибок при выборе строителей
Недвижимость — одна из самых дорогих покупок. К тому же клиенты при строительстве дома могут использовать заемные средства. Цена ошибки в буквальном смысле будет высокой. Сергей Болотин пояснил, как можно обезопасить себя от недобросовестных строителей.
- Проверьте учредителей компании по всем возможным открытым источникам. Обратите внимание на дату ее открытия.
- Срок жизни домена сайта компании: этот нюанс не учитывает почти никто. Если сайт зарегистрирован недавно, проверяйте компанию еще тщательнее.
- Сроки работ. Контролировать их поможет договор. Если в течение 2–3 недель на вашем участке нет никаких признаков активности, это уже должно вызвать подозрение. Вообще, реальный срок для возведения дома по современным технологиям — шесть месяцев. Но многое зависит от погоды, финансирования, уникальности материалов.
- Приступая к строительству, выбирая бригаду или компанию, ознакомьтесь с уже готовыми объектами. Попросите свозить вас посмотреть дом лично, убедитесь, что он жилой, найдите возможность поговорить с хозяевами. Должно насторожить, если строители упорно отказываются познакомить вас с собственниками, ссылаясь на то, что это очень закрытые люди, или на требования безопасности. Подозрительно, если вам отказывают даже со стороны показать действующий объект строительства.
- Внимательно изучайте пункты договора, попросите рабочий вариант документа и посмотрите его вместе с юристом, которому доверяете.
- — На рынке есть компании-новички, работающие еще совсем недолго. Справятся ли они с взятыми на себя обязательствами? Здесь тоже лучше поискать реальные отзывы и клиентов с хорошими рекомендациями.
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Оплачивайте работы поэтапно и требуйте чеки.
Соблюдая эти рекомендации, вы обязательно подберете себе надежного застройщика и построите дом своей мечты! И помните, что нет лучше времени, чем сейчас, чтобы действовать.