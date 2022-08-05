Что нам стоит дом достроить:ориентиры на рынке малоэтажного строительства

Строительство собственного дома — процесс, требующий средств, времени, терпения... Но все трудности преодолимы при грамотном подходе и правильном выборе специалистов.

Тенденции из 90-х

Как сориентироваться на рынке малоэтажного строительства, рассказал Сергей Болотин, генеральный директор компании «ПАПАDОМ».

Жизнь стремительно меняется, запросы потребителей тоже. Сегодня выросли требования к сервису в различных сферах. Но, по нашим наблюдениям, на рынке индивидуального строительства до сих пор сохраняются тенденции 90-х и начала 2000-х. Часто работа ведется без проекта, без заключения договора, притом что у потребителя одно из главных опасений – а достроят ли мой дом?

В подтверждение своих слов Сергей Болотин приводит в пример многочисленные недострои и так и не появившиеся коттеджные поселки, которые можно встретить в пригороде. По наблюдениям специалистов компании, из всех собственников, уже живущих в загородных домах, только треть имеют положительный опыт взаимодействия со строителями. Самые частые жалобы — допущенные рабочими ошибки, которые привели к дефектам, увеличение сметы и сроков. Иногда клиенты просят проверить вторичное жилье, которое собираются приобрести. Так вот, по оценкам экспертов компании, к 80% домов есть серьезные вопросы по поводу качества и безопасности. В переделку придется вложить еще столько же денег, сколько стоит сам объект.

Опыт «Михалыча»

Негативный опыт, как правило, получают те, кто столкнулся с недобросовестными строителями или вовсе попал на мошенников. Затевая возведение дома, клиенты нередко обращаются за помощью к бригадам, работающим неофициально, или к мастерам, оформленным как самозанятые. Это люди, имеющие определенный опыт, но строительство дома — процесс, требующий знания множества нюансов. К тому же если бригада работает без договора, четкой сметы, клиенту в случае конфликта сложно будет доказать свою правоту. Но до сих пор решающим фактором выбора становится относительно низкая цена и то, что прораб «вроде нормальный мужик».

Важный момент — наличие проекта, причем не эскиза, а именно рабочей его части. На нее опираются специалисты, принимая решения. Бригады условных «михалычей» зачастую работают не по техническим документам, а кивая на собственный опыт. Но то, что хорошо на соседнем участке, может совершенно не подходить вашему. Мы, например, не приступаем к работе без геологических исследований. Как можно брать ответственность за строительство дома, даже не зная состав грунта? — говорит Сергей Болотин.

Еще один вариант, который нередко рассматривают будущие собственники жилья, — привлечение бригад, состоящих из иностранных работников. Здесь тоже чаще всего привлекает цена. Риски такого сотрудничества весьма высоки. Во-первых, коллектив работников может регулярно меняться: например, люди внезапно уезжают на родину и нужно срочно искать им замену. Во-вторых, непросто выстраивать общение и обсуждать нюансы, если иностранцы плохо понимают русский язык. Кроме того, должны вызывать вопросы их квалификация и опыт. Кажется, что универсал — это прекрасно, но на практике уникальные специалисты, одинаково хорошо разбирающиеся и в электрике, и в водоснабжении, и в отделке, встречаются редко. Разумеется, такие бригады работают без проекта, и риск ошибок возрастает. Например, при возведении каркасного дома пароизоляционная пленка, перевернутая другой стороной, вызовет накопление влаги в утеплителе, что приведет к образованию грибка и плесени, гниению древесины.

Человек строит свой собственный дом, как правило, один раз в жизни. И на этом пути можно избежать ошибок, если подойти к процессу грамотно. В строительстве дома насчитывается более тысячи различных операций, поэтому каждый объект уникален, — рассказывает Болотин.

К сожалению, на рынке встречаются и аферисты, которые под видом строительной компании создают финансовые пирамиды. Заходят они с активной рекламой в Интернете, низкими ценами, собирают деньги клиентов, возят их посмотреть участки, где якобы вскоре вырастут особняки, а потом просто пропадают с миллионами.

Есть еще один вариант — строить самому. Это когда клиент по сути становится прорабом, нанимая специалистов под разные задачи. Здесь человек руководствуется постулатом про дерево, сына и дом, но не учитывает, сколько времени и сил отнимает процесс возведения «родового гнезда». А эти месяцы и даже годы можно посвятить как раз своему основному делу, которое приносит доход, и, что важнее всего, своей семье.

Простой путь к мечте

Думая о воплощении мечты, человек оценивает и возможные трудности. Одна из них — стоимость работ, которая может кратно вырасти уже в процессе. На разных этапах вдруг выясняется, что купленных ранее материалов недостаточно, что-то нужно приобретать дополнительно, возникла потребность в услугах, о которых вначале и речи не было. Избежать таких сюрпризов помогает разработка проекта и подробная смета, составленная профессионалами.

Мы используем современные инструменты проектирования. Работаем с программой, в основе которой BIM-проектирование. Так мы получаем исчерпывающий перечень материалов. Это в свою очередь позволяет составить точную смету, которая в дальнейшем станет частью договора, и клиент оценит бюджет стройки до ее начала, — рассказывает Болотин.

Все дома проектируются как энергоэффективные, с учетом сибирского климата и особенностей конкретного участка. А с помощью программы виртуальной реальности вы сможете побывать в своем будущем жилье и оценить внутренний объем и размеры помещений еще до того, как начнут строить дом.

На этапе стройки специалистам компании и клиентам важно контролировать каждый шаг. Это возможно благодаря постоянному техническому надзору.

Нам помогают принципы бережливого производства. Так, для нас важна работа с потоком: это позволяет заранее увидеть узкие места, когда разные объекты оказываются на одном и том же этапе и одновременно требуется сразу несколько бригад. А философия кайдзен помогает постоянно совершенствовать процессы производства, устранять потери и добавлять ценность для потребителя. В нашем регионе потребность в загородном жилье велика. Мы видим свою миссию в том, чтобы сделать рынок малоэтажного строительства культурным, прозрачным и предсказуемым для клиентов, — отмечает Болотин.

Как обезопасить себя от ошибок при выборе строителей

Недвижимость — одна из самых дорогих покупок. К тому же клиенты при строительстве дома могут использовать заемные средства. Цена ошибки в буквальном смысле будет высокой. Сергей Болотин пояснил, как можно обезопасить себя от недобросовестных строителей.

Проверьте учредителей компании по всем возможным открытым источникам. Обратите внимание на дату ее открытия. Срок жизни домена сайта компании: этот нюанс не учитывает почти никто. Если сайт зарегистрирован недавно, проверяйте компанию еще тщательнее. Сроки работ. Контролировать их поможет договор. Если в течение 2–3 недель на вашем участке нет никаких признаков активности, это уже должно вызвать подозрение. Вообще, реальный срок для возведения дома по современным технологиям — шесть месяцев. Но многое зависит от погоды, финансирования, уникальности материалов. Приступая к строительству, выбирая бригаду или компанию, ознакомьтесь с уже готовыми объектами. Попросите свозить вас посмотреть дом лично, убедитесь, что он жилой, найдите возможность поговорить с хозяевами. Должно насторожить, если строители упорно отказываются познакомить вас с собственниками, ссылаясь на то, что это очень закрытые люди, или на требования безопасности. Подозрительно, если вам отказывают даже со стороны показать действующий объект строительства. Внимательно изучайте пункты договора, попросите рабочий вариант документа и посмотрите его вместе с юристом, которому доверяете. — На рынке есть компании-новички, работающие еще совсем недолго. Справятся ли они с взятыми на себя обязательствами? Здесь тоже лучше поискать реальные отзывы и клиентов с хорошими рекомендациями. Оплачивайте работы поэтапно и требуйте чеки.

Соблюдая эти рекомендации, вы обязательно подберете себе надежного застройщика и построите дом своей мечты! И помните, что нет лучше времени, чем сейчас, чтобы действовать.