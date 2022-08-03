Видеонаблюдение: от контроля к развитию

Функционал систем видеонаблюдения сегодня много шире, чем просто контроль, и способен решать многие задачи — вплоть до маркетинга и повышения производительности труда.

Первые камеры (системами видеонаблюдения их называть вряд ли стоит) на коммерческих объектах стали появляться еще в начале нулевых этого века. Пионерами тогда стали розничные магазины, которые с их помощью пытались обезопасить себя от воровства со стороны покупателей и персонала, а также в целом повысить безопасность. Потом к ритейлу присоединился общепит, коммерческая недвижимость и другие сферы бизнеса.

Несмотря на то что сегодня видеонаблюдение уже применяется во многих отраслях, используемый функционал зачастую по-прежнему остается на уровне простого контроля. Между тем эти системы способны решать множество других задач, повышая тем самым эффективность бизнеса», — говорит Валерия Тремасова, продукт-менеджер компании « ТЕЛЕЗОН », которая в ряду прочих сервисов занимается и видеонаблюдением.

К примеру, в том же ритейле с помощью видеонаблюдения можно отслеживать покупательские потоки, выявляя основные направления движения посетителей и полки, у которых они дольше всего задерживаются. В дальнейшем полученную информацию можно использовать для оптимизации ассортиментной политики и расположения товаров. И это далеко не все.

Возможность непосредственно, в реальном времени наблюдать за происходящим открывает массу возможностей. И не только там, где процессы напрямую связаны с людьми. Например, в горнодобывающей отрасли с помощью видеонаблюдения можно контролировать работу оборудования, корректируя ее в моменте и повышая тем самым производительность», — рассказывает Тремасова.

Еще больше возможностей открывает так называемое «умное» видеонаблюдение—система, работающая в связке с искусственным интеллектом и технологией Big data. Такие системы уже сами умеют распознавать лица и другие объекты, сигнализируя о проблемах ответственному лицу. Например, на стройке с их помощью можно контролировать исполнение норм охраны труда, что позволит не попасть под штрафы и другие неприятности. Наличие касок на рабочих, использование страховки и прочее система может углядеть автоматически, достаточно лишь соответствующим образом ее настроить. Оповещает о происходящем она в режиме реального времени. Соответственно, реагировать можно непосредственно, а не постфактум.

Дополнительные аналитические модули, которые сегодня являются частью систем видеонаблюдения, открывают множество дополнительных возможностей. Это и контроль рабочего времени, и охрана периметра, и пожарная безопасность, и составление типового портрета клиента, и даже наблюдение за состоянием пациентов в больницах, амбулаторными больными в поликлиниках и стоматологиях», — говорит Валерия Тремасова.

Есть тут, правда, одна сложность — объем данных, который будет накапливаться в геометрической прогрессии. Но проблемой это станет лишь для того, кто решит самостоятельно строить систему видеонаблюдения. Покупка серверов, их энергоснабжение, резервирование и т.п. — все это влетит в копеечку. Куда рациональней пользоваться сервисами профессиональных провайдеров. Тот же «Телезон» хранит все данные на собственных серверах, мощность и емкость которых кратно превосходит то, что может себе позволить даже преуспевающая компания.

По сути, для клиента это „облако“. А значит, получить доступ к информации он может в любой момент из любой точки мира, где есть интернет, что повышает оперативность реагирования, снижает риски и возможный ущерб», — рассказывает Тремасова.

В целом видеонаблюдение сегодня — это уже не просто набор видеокамер, а целый комплекс, состоящий из аппаратной и программной части. И что хорошо — весьма доступный. К примеру, у «Телезон» система из пяти камер обойдется всего в 4 500 рублей. В эту стоимость входят аренда камер, доступ с мобильных устройств, управление архивом, неделя хранения данных в «облаке» и детектор движения. Арсенал (как и сроки хранения) можно расширить. Конечно, за дополнительную плату. Но это все равно окажется в разы дешевле, чем строить собственную сеть видеонаблюдения.