«Городская среда — это компромисс, где нужно поступаться интересами ради общего комфорта»

Идеология развития Красноярска — тема дискуссионного клуба «ДК», приуроченного ко Дню строителя.

Взгляд застройщиков, архитекторов, урбанистов и власти на возможности и узкие места в создании городской среды не то чтобы противоположные — скорее, можно говорить о разных фокусах. Все больше застройщиков ставят во главу угла не только квадратные метры, но и качество и комфорт среды.

Городская среда — это компромисс интересов

Пионер в преобразовании облика города, строительная компания «СМ.СИТИ», взяла высокую планку с первых своих проектов. На месте бывших промышленных зон силами застройщика появилась современная, комфортная и дружелюбная человеку среда.

Александр Васильев, директор по маркетингу строительной компании «СМ.СИТИ»:

— Жилой фонд Красноярска — 26 млн «квадратов», из которых 40% построено после 2000 года. О чем говорят эти цифры? В первую очередь о том, что в городе хватает стандартного жилья: с учетом населения Красноярска в среднем на человека приходится 23 кв. м. Наоборот, считается же, что Красноярск испытывает дефицит жилья — и все мы живем в этих нарративах. Последствия этих искажений не видны на горизонте года — трех лет, но город может сильно ощутить это через пять-семь лет.

Застройщики могут ежегодно выдавать миллион «квадратов», могут их даже продать, но вопрос: кто в этих домах будет жить завтра? Сегодня Красноярск хоть медленно, но растет, а завтра? Опять же, если строить, то что? Ответы на эти и другие вопросы в значительной мере влияют на формирование комфортной городской среды.

К жилью, квадратным метрам большинство относится исключительно как к решению жилищного вопроса. Но дома не стоят сами по себе, они строятся в городе. И тут возникает вторая плоскость — отношения конкретного дома и среды вокруг него. Здание, как минимум, может никак не влиять на окружающее пространство, паразитировать на нем или его развивать. Застройщику, конечно, хорошо: построил — продал; обывателю тоже: он решил жилищную проблему, а что это здание дало городу? Лет 15 назад мы показывали один из наших проектов голландским архитекторам: мол, смотрите, как красиво выглядит дом с высоты птичьего полета. А в ответ услышали: город должен быть комфортным с высоты человеческого роста!

Фасады, конечно, имеют значение, но комфорт городской среды формирует качество пешеходной инфраструктуры, то, насколько пешеходу или мамочке с коляской приятно ходить или находиться рядом с этим фасадом здания.

Есть еще непростые вопросы для застройщиков, вынужденных лавировать между интересами городской среды и жителей, которые хотят по максимуму отгородить благоустроенное пространство возле дома от других горожан. Городская же среда — это компромисс, где каждое из сообществ должно жертвовать своими интересами ради достижения общего комфорта.

Создать «лицо» дома

ЖК «Притяжение» компании «Сибагропромстрой» — не просто одна из самых заметных новостроек Красноярска, но и проект-новатор. Впервые в Красноярске застройщик разместил в жилом комплексе общественные террасы.

Елена Ермакова, коммерческий директор строительной компании «Сибагропромстрой»:

— Красноярску более чем необходима стройная и понятная всем участникам процесса концепция развития города. Существуй она — вероятно, город не допускал бы очевидных промахов в градостроительной политике. Например, на прекраснейших ландшафтах возводились бы проекты с «лицом», а не однотипное жилье экономкласса. И дело не только в упущенной выгоде (хотя подобные промахи — это недополученные миллиарды), а в том, что город не просто не использует свои точки роста, но и обращает их в минусы.

Важный для меня как горожанина и представителя строительной компании тезис — атмосфера комфорта должна создаваться на уровне человеческого взгляда, а не с высоты птичьего полета. Застройщикам необходимо каждый раз задаваться вопросом: а захочу ли я жить в этом доме, гулять в этом дворе? Это отличное сито, которое отсеивает ложные и пропускает только лучшие идеи. Благодаря ему в ЖК «Притяжение» впервые в Красноярске наряду с индивидуальными появились и общественные террасы.

Одновременно это решение стало вкладом в облик города, создало «лицо» дома, а нам как застройщику позволило закрыть норму по благоустройству. То есть в выигрыше остались все. Будем тиражировать этот опыт и дальше. Так, в новом проекте запланировали участок как под террасы, так и под прочее благоустройство — МАФ, лавочки, освещение, озеленение.

Как показывает и наш опыт, и опыт коллег, благоустройство территории ограничивается разве что фантазией и смелостью застройщика. К примеру, очень крутую идею реализуют сейчас в Татарстане, где застройщик наряду с озеленением террас планирует и озеленение крыш.

Общественные пространства как часть бизнеса и миссии

ГСК «Арбан» прочно закрепила за собой статус автора нетривиальных проектировочных решений. Этот подход в равной степени касается как непосредственно жилых комплексов, так и общественных пространств рядом с ними.

Татьяна Аксенова, заместитель директора по маркетингу ГСК «Арбан»:

— Одна из задач застройщика — быть инициатором и проводником прогрессивных решений, даже если они подразумевают создание чего-то совершенно нового, квантового скачка. «Арбан» никогда не работал в парадигме «делать, как все» — всегда было понимание, что людям нужно намного больше, чем просто квадратные метры за железной дверью. Одна из маркерных особенностей компании — мы приверженцы строительства закрытых и безопасных микрорайонов с большими пространствами приватных дворов, красотой которых могут насладиться только жители жилого комплекса. Яркий пример — «любимый ребенок» компании, микрорайон SCANDIS, природные дворы которого, как магнит, притягивали не только жильцов, но и множество людей со всех районов города.

Закономерным шагом стало создание не только уникальных жилых комплексов, но и прилегающих к ним общественных пространств, которые так же, как и дворы, будут соответствовать нашему пониманию того, какими должны быть современные пространства для счастливой жизни.

Наработав навык строительства удобных и функциональных квартир, мы перешли к градостроительству впечатлений. Сначала это было в проектировании и благоустройстве комьюнити-пространств внутри домов и дворовых локаций, а далее пришло время выйти за рамки наших дворов. Первый общегородской проект на этом поприще — бульвар-променад возле smart-комплекса «Бульвар цветов» в Покровке. Вместо альтернативы увеличить количество домов мы отвели часть территории под бульвар-променад и еще запроектировали активити-парк на соседнем пустыре.

Разработали проект: с цветами, современным освещением, общепитом и прочими атрибутами модного места. Еще одно общественное пространство — будущий сквер на Молокова — расположится в самом центре Взлетки, рядом со строящимся микрорайоном Scandis Ozero. Это самый масштабный проект компании в области создания комфортной городской среды. Площадь территории — чуть больше 12 тыс. кв. м. Такой подход одновременно отвечает целям бизнеса: дополнительная инфраструктура, как минимум, повышает цену и ценность проекта. В то же время такие объекты — площадка для самореализации застройщика, воплощения его философии и миссии.

Город — ответственность каждого

В вопросах благоустройства города-миллионники как один ориентируются на опыт «похорошевшей» Москвы. Однако повсеместное озеленение и десятки общественных пространств не единственное, что стоит брать на вооружение.

Павел Лонзингер, коммерческий директор строительной компании «Малые этажи»:

— Хотелось бы перейти от общего к частному. Если сравнивать Красноярск с Подмосковьем, где я прожил последний год, бросаются в глаза несколько отличий. Первое и системообразующее — разная степень ответственности собственников жилья. В Москве чат собственников формируется еще на этапе строительства дома. Запавшая кнопка лифта, мусор, сломанные ручки, неопрятный газон — староста подъезда пишет в управляющую компанию, которая устраняет недочеты в течение пары суток. И со стороны жильцов это именно требовательный тон: мы собственники: не будете работать — мы сменим управляющую компанию.

Очень требовательны не только собственники, но и работники префектур и управ. Согласовать вывеску в префектуре — долгая задача, если не соответствовать всем установленным правилам. Однозначно, в Красноярске стало гораздо меньше визуального мусора, но аляповатые вывески и поперечные штендеры все еще встречаются. Например, арендодатель в Москве не согласует арендатору входную группу объекта, если она даже потенциально может нарушать городские требования. И эта, с одной стороны, личная ответственность, с другой — требовательность передается по цепочке: собственник влияет на управляющие компании, застройщиков, власть и в конечном счете на городскую среду.

Что еще хотелось бы видеть в нашем городе? Больше света и, очевидно, больше общественных туалетов. В последнем случае Москва с ее сетью туалетов контейнерного типа, которые абсолютно не портят ландшафт, может стать хорошим примером.

Сильными сторонами нашего города являются общественный транспорт, озеленение, спортивная направленность, доступность природной среды. Кто должен менять Красноярск к лучшему? Сами жители — повышать требовательность к собственному комфорту и активно участвовать в жизни города для влияния на общегородскую среду. Застройщики — требовать и с себя, и прививать передовые стандарты комфортной среды своим клиентам. Власть, которая тоже должна быть требовательна к выполнению законов, норм и правил ко всем участникам, влияющим на городскую среду.

Словом, каждый участник процесса должен воспринимать город как свою ответственность. Строительная компания «Малые этажи» уделяет внимание формированию культуры среды загородной жизни своим клиентам.

Повысить статус микрорайона

Первым в Красноярске опытом реализации проекта жилого комплекса экономкласса с закрытым единым двором, благоустройством комфорт-класса и системой «умного дома» стал ЖК «Апрелевка». В рамках проекта его застройщик, СЗ «Этажи», взял на себя и некоторые социальные обязательства.

Анна Гордеева, руководитель отдела продаж строительной компании «Этажи»:

— «Апрелевка» — пример проекта, где найден баланс между доступностью и комфортом жилья. Вписаться в определенные рамки стоимости «квадрата» позволяет панельное домостроение, а акцент на обустройство дворов комфорт-класса создает соответствующую атмосферу. При этом мы как застройщик выполняем и определенную социальную роль, делая многое и для Мичуринского района в целом. К примеру, СЗ «Этажи» совместно с партнерами отремонтировали улицу Кутузова (от Мичурина до Апрельской) и Апрельскую, ездить по которым было невозможно. Плюс выкупили так пугавшую всех жителей района АЗС — за счет этой территории планируем расширить «узкое горлышко» Апрельской. Радеем за реновацию своего соседа, парка «Сибсталь». Чтобы обеспечить к нему доступ для жителей Мичуринского, опять же по собственной инициативе и за свой счет прокладываем в парк благоустроенную дорожку. То есть наша социальная ответственность как застройщика выходит далеко за пределы дворов ЖК. При этом каждая из наших инициатив повышает привлекательность не только «Апрелевки», но и всего района. Будем держаться этого вектора и в нашем новом большом проекте, разработка которого ведется прямо сейчас. Рассматриваем такие идеи, как обустройство на территории ЖК общественного пространства, многоуровневого паркинга и террас.