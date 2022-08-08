«Чтобы из Красноярска не уезжали, нужны понятные «магниты»: люди, природа, комфорт»

Архитекторы и урбанисты о том, как и за счет чего сформировать в Красноярске комфортную городскую среду.

Идеология развития Красноярска - тема дискуссионного клуба «ДК», приуроченного ко Дню строителя. Своим видением на этот вопрос поделились архитекторы и урбанисты.

Эстетику города задает суровый климат

Градостроительство — точка пересечения архитектуры и географии. Всегда отстаивая интересы эстетики, архитекторы в то же время обязаны учитывать особенности ландшафта и климата территории.

Сергей Бальцер, архитектор:

— Архитектурные особенности Красноярска продиктованы в первую очередь суровым климатом региона. Именно он определяет и архитектуру, и градостроительство, и экономику. Климат — та объективная реальность, которую нельзя вынести за скобки. Мы живем в очень толстых дорогих стенах, наши здания должны быть компактны, коммуникации — коротки. — Архитектурные особенности Красноярска продиктованы в первую очередь суровым климатом региона. Именно он определяет и архитектуру, и градостроительство, и экономику. Климат — та объективная реальность, которую нельзя вынести за скобки. Мы живем в очень толстых дорогих стенах, наши здания должны быть компактны, коммуникации — коротки.

Когда полгода длится зима, непросто заменить автомобиль на велосипед и самокат.

Суровый климат влияет не только на эстетику, но и на характер взаимоотношений между людьми. Как-то американские студенты по обмену подметили интересный факт: на улицах Красноярска неопрятные фасады и неулыбчивые прохожие, а внутри помещений красивые интерьеры и улыбчивые люди. У американцев же все наоборот: улыбка в полный рот и зеленый газончик должны быть на улице — и это отнюдь не означает, что внутри будет так же. Сибиряки открываются в тепле, а выход на улицу — это своего рода стресс.

Конечно, сейчас многое меняется: различные инициативы по благоустройству радикально преображают город. Однако очевидный для меня пробел — полное отсутствие механизма регулирования эстетики города. Далеко не всегда рынок заменяет организованное планирование территории. Даже в границах участков застройщики вкладываются во внешний вид и благоустройство своих объектов, многие работают по принципу «лишь бы продать», и неважно, будет ли их архитектура достойной. Как результат — образ города формируется пятнами и не складывается в единую градостроительную и архитектурную ткань.

При этом в отличие от многих других лоскутных городов, а это, увы, общая для всех проблема, общую ситуацию в Красноярске вытягивает пейзаж. Великолепная природа — именно она во многом создает идентичность и целостность города.

Комфортная среда — это командная работа

Чтобы консолидировать работу по благоустройству территорий, в 2020 году в Красноярском крае была создана АНО РГП «Институт города». В зоне ее ответственности проекты по созданию и реконструкции общественных пространств, парков, набережных, благоустройство дворов и прочее.

Алексей Николаев, директор АНО РГП «Институт города»:

— Институт города в настоящее время является заказчиком проектирования общественных пространств в муниципальных образованиях Красноярского края. В Красноярске реализованные проекты — это, к примеру, правобережная набережная, набережная Качи, Юдинский сквер и ряд других объектов. — Институт города в настоящее время является заказчиком проектирования общественных пространств в муниципальных образованиях Красноярского края. В Красноярске реализованные проекты — это, к примеру, правобережная набережная, набережная Качи, Юдинский сквер и ряд других объектов.

Кроме того, Институт города оказывает муниципалитетам нормативно-методологическую и практическую помощь в вопросах формирования комфортной городской среды. Так, ранее были разработаны и в настоящее время внедряются через положения о благоустройстве и другие механизмы: Регламент информационного оформления (вывески), Регламент уличной мебели и малых архитектурных форм, альбом типовых решений по площадкам для временного хранения твердых коммунальных отходов.

Однако поставленная губернатором задача намного шире — не просто благоустройство отдельных объектов, но и формирование нового качества городской среды в существующей застройке. Например, когда речь идет о Николаевской слободе, начиная от проспекта Свободного и заканчивая комбайновым заводом площадью около тысячи гектаров, — это задача осмыслить и ответить на вопросы, каким будет новый центр Красноярска, как создать единую современную среду, а не лоскутное одеяло. Задача нетривиальная, потому что совместить в ней необходимо как существующую ситуацию и нормы градостроительного регулирования, так и архитектурно-художественные аспекты. Решение этой задачи в том числе приурочено к 400-летию столицы края.

Если говорить еще более глобально, то стратегическое позиционирование Красноярского края и города как его неотъемлемой части на горизонте 2030 года — это центр освоения Арктики, климатический научно-образовательный центр мирового уровня, штаб-квартиры крупнейших корпораций (Красноярск-Сити), международный хаб на базе аэропорта, гастрономическая столица Сибири и т. д. Однако первое, на что реагируют люди, местные и приезжие: Столбы, Суриков, Татышев, Хворостовский, гастрономия, — якоря, которые отсылают не к глобальным, а к очень понятным, человеческим вещам.

Задаваясь вопросом, как сделать так, чтобы из Красноярска не уезжали и даже возвращались сюда, ориентироваться нужно именно на это, понятное и человеческое: люди, природа, комфорт. Посмотреть под другим углом на свою территорию важно и жителям. Сейчас многие рассуждают по принципу «сделайте комфортную среду, может быть, я и останусь». Но действовать нужно от обратного — полюбить свое место и участвовать в его преобразовании. Комфортная среда — это результат командной работы краевой власти, муниципалитета, девелоперов, застройщиков и неравнодушного населения.

Сшить лоскутки городской среды

Наравне с жилой застройкой лицо города определяет и внешний вид социальных и культурных учреждений. Архитекторы уверены: именно школы и больницы в первую очередь задают «настроение» городской среды.

Юлия Макеева, архитектор:

— Девелоперские проекты действительно могут и должны менять городскую среду. Интересный кейс сейчас реализуется в Екатеринбурге, где один из ведущих застройщиков города, компания «Брусника», вписывает свои очень современные и даже новаторские с архитектурной точки зрения проекты в не самую благополучную, местами агрессивную среду. Рядом с построенными в 80-х панельками возводятся урбан-виллы с двухэтажными дорогими квартирами и качественным благоустройством. При этом застройщик не закрывает территорию жилого комплекса забором, а напротив, делает артерию, которая свяжет две такие разные среды. Скорее всего, новое и старое пространство «подружатся» не сразу, и в новом ЖК будут и выбитые окна, и вырванные с корнем деревья. Но главное другое — только так, не огораживая территорию ЖК забором, можно сшить два разных лоскутка городской среды и постепенно изменить ее в лучшую сторону. Прекрасным примером такого подхода можно считать Хабаровск, где много связовых красивых вещей. Город прошел длинный путь: элементы благоустройства вырывали и ломали, после чего их высаживали и строили заново, и так несколько раз. На пятый-шестой раз ломать перестали — и городская среда стала дружелюбнее. — Девелоперские проекты действительно могут и должны менять городскую среду. Интересный кейс сейчас реализуется в Екатеринбурге, где один из ведущих застройщиков города, компания «Брусника», вписывает свои очень современные и даже новаторские с архитектурной точки зрения проекты в не самую благополучную, местами агрессивную среду. Рядом с построенными в 80-х панельками возводятся урбан-виллы с двухэтажными дорогими квартирами и качественным благоустройством. При этом застройщик не закрывает территорию жилого комплекса забором, а напротив, делает артерию, которая свяжет две такие разные среды. Скорее всего, новое и старое пространство «подружатся» не сразу, и в новом ЖК будут и выбитые окна, и вырванные с корнем деревья. Но главное другое — только так, не огораживая территорию ЖК забором, можно сшить два разных лоскутка городской среды и постепенно изменить ее в лучшую сторону. Прекрасным примером такого подхода можно считать Хабаровск, где много связовых красивых вещей. Город прошел длинный путь: элементы благоустройства вырывали и ломали, после чего их высаживали и строили заново, и так несколько раз. На пятый-шестой раз ломать перестали — и городская среда стала дружелюбнее.

В разговорах о формировании нового качества городской среды важно упомянуть и социальные постройки, поликлиники и школы. Красота в глазах смотрящего начинается именно с них — увы, не все это понимают. Знаю это по личному опыту: работая над внутренним обликом Краевой клинической больницы, не раз встречала мнение, что менять ничего не нужно: и так хорошо.

Но красивая внутри и снаружи школа, больница — это тоже средовые вещи, которые влияют на человека. Зачем строить их безликими и серыми, если можно сделать иначе?