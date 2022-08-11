Пусть сотрудники растут

Где и как можно повысить квалификацию и пройти профподготовку

Современный ритм и стремительно меняющиеся обстоятельства требуют постоянного обучения, освоения новых умений и навыков. Чтобы оставаться востребованным и конкурентоспособным, нужно расти.

Искусство продвижения

Управленцы прекрасно понимают, как важно быть открытым для нового. Поэтому во многих компаниях уделяют особое внимание учебе и повышению квалификацию сотрудников. Кроме того, есть специальности, к которым предъявляются жесткие профессиональные требования и стандарты. Чтобы сотрудник соответствовал им, требуется подготовка и официальное подтверждение квалификации.

Выбор программ и образовательных центров сегодня большой, но в этом многообразии важно найти того, кто обладает достаточным опытом, владеет актуальной информацией и готов предоставить услуги высокого качества.

Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций (Центр PROкарьеру) — как раз такое учреждение. Ему в этом году уже 35 лет. Здесь можно пройти подготовку, переобучение и повысить квалификацию. Все программы центра разработаны с учетом профессиональных стандартов. Переподготовка и повышение квалификации ведутся по более чем тридцати различным направлениям. Охрана труда, бухгалтерия, первая медицинская помощь на производстве, документационное обеспечение, речевое развитие детей, управление персоналом — это лишь небольшая часть программ, которые предлагает центр.

Директор Центра PROкарьеру Зульфия Исмагилова

Курсы рассчитаны как на специалистов, готовых повысить свой профессиональный уровень, так и на руководителей, частных предпринимателей, желающих приобрести новые компетенции.

Чем больше знаний и опыта, тем выше ценность как профессионала. Однако и умение правильно позиционировать себя тоже необходимо «прокачивать». В этом помогут психологи и коучи, которые вместе с клиентом определят его сильные стороны и дальнейший план действий. Но поначалу не все готовы к такой работе. Иногда наставники слышат что-то вроде «я фермер/строитель/парикмахер, хорошо знаю свое дело, зачем мне уметь красиво говорить?». Но грамотные коммуникации — один из важных принципов успешного бизнеса. Как клиент узнает о вас и вашем продукте? Об этом говорят на курсе «Современный предприниматель».

Есть немало примеров, когда наши слушатели видели новые возможности для развития и роста. Люди учатся публичным выступлениям, продвижению своего продукта, кто-то даже внешне меняется и признает, что это стало полезным», — рассказывает директор центра Зульфия Исмагилова.

Перспективные специальности

Предпенсионный возраст, декретный отпуск, внезапное сокращение на работе — эти жизненные периоды могут дать хорошие возможности для образования. Жителям края предлагают пройти бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография». Будущие участники программы могут выбирать из одиннадцати направлений. Например, одна из перспективных специальностей — маркетплейс-менеджер. Компаниям, продающим товары через интернет-платформы, постоянно требуются сотрудники-координаторы. Преимущество в том, что работать можно удаленно. Также будет полезным курс по SMM и таргету. Сегодня знание хотя бы основ продвижения в социальных сетях становится обязательным для многих сфер.

Цифровизация пришла во все профессиональные области. Даже если вы не планируете заниматься digital-направлением сами, необходимо иметь об этом хотя бы общее представление, понимать основные процессы», — говорит Зульфия Исмагилова.

Достаточно много примеров успешной карьеры среди тех, кто освоил профессии парикмахера, мастера маникюра и педикюра, портного. Пройдя обучение и параллельно получив базовые знания о предпринимательстве, люди смело открывают свое дело, быстро обрастают клиентами.

Мы работаем с двумя федеральными операторами — WORLDSKILLS и РАНХиГС. Наши программы прошли защиту и подтверждение, и соответствуют всем требованиям. Все педагоги — практики, с реальным и успешным опытом работы в своей сфере», — отмечает директор центра.

Подробная информация о том, кто конкретно может стать участником проекта, опубликована на сайте учреждения.

Без отрыва от производства

Курсанты очной формы занимаются на базе центра. Учебные комнаты и конференц-зал оснащены современным оборудованием, занятия проходят в комфортной обстановке.

Повысить квалификацию и освоить новую профессию можно и без отрыва от основной работы. Ряд специальностей предполагают дистанционный формат обучения.

По желанию заказчика мы можем командировать необходимых специалистов в районы края. Так, недавно мы обучали специалистов лесосибирской организации работе с программе 1С Склад прямо на рабочих местах» — говорит директор центра.

Курсы по длительности разные, в зависимости от направления. Что-то можно освоить за шестнадцать часов, а вот на знакомство с новой профессией потребуется несколько месяцев.

Учиться всю жизнь — сейчас это норма. По-другому никак, если хочешь оставаться востребованным, нужно расти», — отмечает Зульфия Исмагилова.