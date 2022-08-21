Кто круче: электрокары посоревновались с бензиновыми автомобилями на Красном кольце

17 августа на трассе Красное кольцо прошли зрелищные соревнования между традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и машинами будущего — электрокарами.

Инициатором мероприятия выступила компания «Россети Сибирь». Идею поддержали администрация Красноярска и компания «Медведь-холдинг».

Цель мероприятия — развенчать мифы об электрокарах. Энергетики совместно с мэрий провели опрос автолюбителей и выяснили у потенциальных владельцев электрокаров, что именно в экологичных машинах вызывает у них вопросы. На основании ответов автомобилистов и организовали это соревновательное мероприятие.

Мы хотим показать, что, если у вас нет необходимости ездить далеко, то вы можете купить электрокар и кататься по городу. Мы хотим дать возможность людям, которые думают о том, чтобы поменять автомобиль, но пока еще не определились, увидеть, в каких критериях электрокар более выгоден для них», — рассказала Анастасия Распопина, директор по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь».

Мероприятие прошло в виде словесного занимательного батла между участниками — далее гостей ждала зрелищная гонка, в которой посоревновались 6 машин. Каждая проехала дистанцию в 402 метра.

Участники заезда поделились на три категории.

Первыми на старт вышли машины эконом-класса: электрокар Nissan Leaf и бензиновый VW Polo.

Итог — 1:0 в пользу электродвигателя.

Nissan проехал дистанцию за 16,233 сек., Volkswagen — за 18,862 сек.

Во втором раунде на трассу вышел легковой коммерческий: выясняли, кто быстрее, Renault Kangoo Z.E. и Citroen Berlingo. И тут победа оказалась у машины с ДВС — Citroen преодолел дистанцию за 21,599 сек. Электрокар — за 22,753 сек.

В завершающем, третьем раунде, на дистанцию вышли авто премиум-класса: электрический Jaguar I-Pace и бензиновый BMW X6. И тут вновь победа оказалась за электрокаром — 13,395 сек. против 16,339 сек.

Таким образом, соревнования завершились со счетом 2:1 в пользу электромобилей.

Электрокары обошли бензиновые авто и по ряду эксплуатационных показателей.

Так, владелец электрокара Nissan Алексей Аверин рассказал, что машина почти не требует затрат — в месяц на свое авто он тратит около 400…500 рублей.

Езжу на машину уже третий год. Зарядка мне обходится в 6 тыс. рублей в год», — пояснил он.

Автолюбитель отметил, что заряжать машину каждый день не нужно, более того — делать это можно даже в офисе:

Есть стоянка, есть обычная розетка — вы воткнули утром, встали и поехали. Заряда этой машины хватает на 3 дня. Сама машина не разряжается, пока ей не пользуешься».

Оказалось, что в управлении электрокар ничем не отличается от автомобиля с ДВС, однако он экологичнее и тише.

В управлении это обычный автомобиль, но двигатель не слышано. За 10 секунд разгоняется до 100 км в час», — рассказал Виталий Новоселов, автолюбитель.

Еще одно существенное отличие — в тратах на налог на автомобиль. Владельцы электрокаров его не платят, в отличие от тех, у кого машина с ДВС.

Владелец электрокара Андрей Тихонов отметил, что машину заряжает 1…1,5 раза в неделю, при этом тратит порядка 500 рублей.

В летнее время, если не экономить, он может проехать на своём авто около 400…450 км.

Чтобы зарядить машину на полную, ему необходимо потратить всего лишь 300 рублей. И, что самое интересное, — электрокару не требуется техническое обслуживание.

Есть классическая гарантия на сам автомобиль 3 года. И 8 лет на батарею. Если она будет хуже держать заряд, падение будет более 30%, обещают поменять», — сообщил он.

Вопреки существующему стереотипу, электрокары способы выдержать сибирские морозы. Если автомобиль ночью стоял на зарядке, то и салон без проблем подогреется. При этом запас хода падает не сильно: на 10…20%.

Отметим, в Красноярске по инициативе администрации города и компании «Россети Сибирь» в сентябре 2022 будут установлены 50 новых электростанций для зарядки электромобилей.

50 заправок устанавливаем во дорах, чтобы люди видели, что электромобиль становится достаточно удобным. В последующие годы планируем развивать трассы, чтобы любой красноярцев мог сесть на электромобиль и доехать во все наши точки притяжения», — рассказал Дмитрий Моченов, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг компании «Россети Сибирь».

В администрации города инициативы компании поддерживают. В мэрии уверены: вопросы экологии для Красноярска — самые главные.

Развитие и продвижение должно осуществляться с учетом экологичности — это то, что сегодня просят горожане, то, чего хочет весь город. Мы благодарны нашим коллегам, которые реализуют большие проекты, — это компания «Россетти», это застройщики, которые принимают решения устанавливать быстрые и медленные зарядные станции в своих дворах, это торговые центры, которые поставили зарядные станции. Эти шаги, которые мы совершаем, — все идут на благо наших граждан», — отметил Владислав Логинов, и.о. главы Красноярска.

Юлия Тарабан