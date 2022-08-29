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Роспотребнадзор: требовать приобретения страховки или «допников» теперь запрещено

Роспотребнадзор: требовать приобретения страховки или «допников» теперь запрещено
Иллюстрация: placat.ru

Дмитрий Горяев, глава краевого Роспотребнадзора пояснил некоторые изменения в закон «О защите прав потребителей», которые вступят в силу с 1 сентября.

#НОВОСТИ

Отныне поправки разрешают вернуть деньги, потраченные на приобретение подарочных карт, даже если они просрочены, а также запрещают операторам телефонной связи, банкам и другим организациям менять тариф в одностороннем порядке.

Важно, что данные поправки имеют обратную силу — иными словами, перечень изменений распространяется на все договоры, заключенные до 1 сентября 2022.

Новые поправки в закон в целом расширяют перечень недопустимых, ущемляющих права потребителей, условий для договоров. Теперь они будут признаваться ничтожными.

Если же включение в договор таких условий причинило потребителю убытки — продавец (исполнитель) обязан возместить их в полном объеме, — сказал Дмитрий Горяев.

В погоне за прибылью недобросовестные продавцы пытаются продать побольше и взять на себя минимум ответственности. Нередко с потребителем заключается договор, условия которого ущемляют его права. Суды признают такие условия недействительными, но продавцы продолжают их включать в договоры. В юриспруденции это называется эффективным нарушением права. То есть продавцу выгодно и дальше нарушать права клиентов, несмотря на то что суды выносят решения в пользу потребителей.

Согласно новым поправкам, с 1 сентября 2022 будет запрещено:
  • В одностороннем порядке менять условия договора с потребителем или отказываться от его исполнения.

Такой пункт нередко встречается в договорах об оказании услуг связи или с кредитными организациями.

  • Обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других.

Такое поголовно происходит при покупке нового автомобиля в дилерском салоне, когда вам откровенно навязывают приобретение дополнительного оборудования в машину или отказывают в продаже.

Или, когда авиаперевозчик отказывает в продаже билета без заключения договора личного страхования.

  • Ограничивать потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав.

Теперь нельзя включать в условия пользования подарочными картами пункт, что «денежные средства за подарочные карты возврату не подлежат». Оплата покупателем подарочной карты – по сути — аванс и продавец не вправе его удерживать.

Также, продавец не вправе вставлять в договор особый досудебный порядок урегулирования спора, если такой порядок не установлен законом.

  • Оказывать дополнительные платные услуги без получения согласия потребителя.

Бывает, что автолюбителю выполняют дополнительные работы по ремонту автомобиля, которые не были изначально оговорены и не согласованы. Теперь это запрещено федеральным законом.

  • Принуждать потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законом.

Если потребитель не хочет предоставлять свои персональные данные, то продавец не вправе отказать ему в заключении договора. Например, когда вы покупаете товар в интернет-магазине и желаете его забрать в пункте выдачи, то очевидно излишним будет требование продавца предоставить сведения о вашем адресе проживания, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и прочее. Объем персональных данных должен быть достаточным для исполнения договора, но и не избыточным.

  • Отказывать в удовлетворении требований потребителей в отношении некачественных товаров (работ, услуг). Например, по причине их приобретения через интернет или в рамках маркетинговых акций.

Кроме того, проверка некачественности товара однозначно переложена на сторону продавца, требовать проведения экспертизы с покупателя нельзя.

  • Занижать размер законной неустойки за нарушение прав потребителя или вообще ее исключать.

Запрещено предусматривать в договоре уменьшение законной неустойки, которую потребитель вправе получить от продавца.

 

Автор: Стас Гончаров
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