Роспотребнадзор: требовать приобретения страховки или «допников» теперь запрещено

Дмитрий Горяев, глава краевого Роспотребнадзора пояснил некоторые изменения в закон «О защите прав потребителей», которые вступят в силу с 1 сентября.

Отныне поправки разрешают вернуть деньги, потраченные на приобретение подарочных карт, даже если они просрочены, а также запрещают операторам телефонной связи, банкам и другим организациям менять тариф в одностороннем порядке.

Важно, что данные поправки имеют обратную силу — иными словами, перечень изменений распространяется на все договоры, заключенные до 1 сентября 2022.

Новые поправки в закон в целом расширяют перечень недопустимых, ущемляющих права потребителей, условий для договоров. Теперь они будут признаваться ничтожными.

Если же включение в договор таких условий причинило потребителю убытки — продавец (исполнитель) обязан возместить их в полном объеме, — сказал Дмитрий Горяев.

В погоне за прибылью недобросовестные продавцы пытаются продать побольше и взять на себя минимум ответственности. Нередко с потребителем заключается договор, условия которого ущемляют его права. Суды признают такие условия недействительными, но продавцы продолжают их включать в договоры. В юриспруденции это называется эффективным нарушением права. То есть продавцу выгодно и дальше нарушать права клиентов, несмотря на то что суды выносят решения в пользу потребителей.

Согласно новым поправкам, с 1 сентября 2022 будет запрещено:

В одностороннем порядке менять условия договора с потребителем или отказываться от его исполнения.

Такой пункт нередко встречается в договорах об оказании услуг связи или с кредитными организациями.

Обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других.

Такое поголовно происходит при покупке нового автомобиля в дилерском салоне, когда вам откровенно навязывают приобретение дополнительного оборудования в машину или отказывают в продаже.

Или, когда авиаперевозчик отказывает в продаже билета без заключения договора личного страхования.

Ограничивать потребителя в средствах и способах защиты нарушенных прав.

Теперь нельзя включать в условия пользования подарочными картами пункт, что «денежные средства за подарочные карты возврату не подлежат». Оплата покупателем подарочной карты – по сути — аванс и продавец не вправе его удерживать.

Также, продавец не вправе вставлять в договор особый досудебный порядок урегулирования спора, если такой порядок не установлен законом.

Оказывать дополнительные платные услуги без получения согласия потребителя.

Бывает, что автолюбителю выполняют дополнительные работы по ремонту автомобиля, которые не были изначально оговорены и не согласованы. Теперь это запрещено федеральным законом.

Принуждать потребителя к предоставлению персональных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законом.

Если потребитель не хочет предоставлять свои персональные данные, то продавец не вправе отказать ему в заключении договора. Например, когда вы покупаете товар в интернет-магазине и желаете его забрать в пункте выдачи, то очевидно излишним будет требование продавца предоставить сведения о вашем адресе проживания, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и прочее. Объем персональных данных должен быть достаточным для исполнения договора, но и не избыточным.

Отказывать в удовлетворении требований потребителей в отношении некачественных товаров (работ, услуг). Например, по причине их приобретения через интернет или в рамках маркетинговых акций.

Кроме того, проверка некачественности товара однозначно переложена на сторону продавца, требовать проведения экспертизы с покупателя нельзя.

Занижать размер законной неустойки за нарушение прав потребителя или вообще ее исключать.

Запрещено предусматривать в договоре уменьшение законной неустойки, которую потребитель вправе получить от продавца.