Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 03.09
60,37
60,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярск «Пепси» и «Кока-колу» привозят из Казахстана

В Красноярск «Пепси» и «Кока-колу» привозят из Казахстана
Автор фото: Татьяна Бахтигозина. Иллюстрация: АиФ

Напитки Pepsi и Coca-Cola теперь появляются в холодильниках красноярцев из солнечного Казахстана.

#НОВОСТИ

Напомним, что 16 июня 2022 дистрибьютор американского производителя Coca-Cola Hellenic Bottling Company заявил о сворачивании производства и дистрибьюции на территории РФ.

В данный момент американские напитки практически исчезли из супермаркетов, однако их можно взять в торговых павильонах, но цена резко взлетела — за 2 л бутылку просят 180…280 рублей, — сообщает «АиФ в Красноярске».

На бутылках содержится информация о товаре на русском и казахском языках. На таре часто встречаются данные об акциях. Очевидно, что закупались напитком в Казахстане на распродажах.

 

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские предприниматели с 14 лет могут получить 0,5 млн рублей на свое делоКрасноярские предприниматели с 14 лет могут получить 0,5 млн рублей на свое дело
  • Сайт красноярской телекомпании ТВК объявлен СМИ-иноагентомСайт красноярской телекомпании ТВК объявлен СМИ-иноагентом
  • Горшочек не вари: кандидаты на пост мэра Красноярска никак не заканчиваютсяГоршочек не вари: кандидаты на пост мэра Красноярска никак не заканчиваются
  • «Сила Сибири – 2» проляжет рядом с Красноярском. Или нет«Сила Сибири – 2» проляжет рядом с Красноярском. Или нет
  • В Центральном районе Красноярска отключат холодную водуВ Центральном районе Красноярска отключат холодную воду
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.