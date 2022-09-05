В Красноярск «Пепси» и «Кока-колу» привозят из Казахстана

Напитки Pepsi и Coca-Cola теперь появляются в холодильниках красноярцев из солнечного Казахстана.

Напомним, что 16 июня 2022 дистрибьютор американского производителя Coca-Cola Hellenic Bottling Company заявил о сворачивании производства и дистрибьюции на территории РФ.

В данный момент американские напитки практически исчезли из супермаркетов, однако их можно взять в торговых павильонах, но цена резко взлетела — за 2 л бутылку просят 180…280 рублей, — сообщает «АиФ в Красноярске».

На бутылках содержится информация о товаре на русском и казахском языках. На таре часто встречаются данные об акциях. Очевидно, что закупались напитком в Казахстане на распродажах.

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