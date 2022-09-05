Известный спортсмен Александр Сёмин стал президентом красноярского «Сокол»

В красноярском хоккейном клубе «Сокол» появилась новая должность – президент. Её займет известный хоккеист Александр Сёмин. Об этом рассказали в клубе.

В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперёд, показывать лучшие результаты и сделать всё лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу. В новый сезон нужно входить только с положительным настроем. Главное, чтобы команда выигрывала и привлекала новых болельщиков на трибуны. Если команда будет играть хорошо, то и посещаемость матчей будет на высоком уровне. Мы живём в городе-миллионнике, на моём прощальном матче было видно, что красноярцы любят хоккей», — сообщил президент ХК «Сокол» Александр Сёмин.

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский считает, что Александр Сёмин, как бренд, должен привлечь в клуб дополнительную аудиторию, рекламодателей и потенциальных спонсоров.

В клубе также сообщили и о других кадровых перестановках. Генеральным директором «Сокола» станет Сергей Рабцун. Он уже руководил «Соколом» в 2015 — 2020 годах. Также в клубе появилась должность генерального менеджера. Спортивный блок возглавит красноярец Алексей Яшкин. Он — воспитанник «Сокола». Выступал за СКА (Новосибирск) и «Химик» (Воскресенск), а в составе команды «Всетин» был шестикратным чемпионом Чехии по хоккею с шайбой. Имеет большой управленческий опыт, так он работал спортивным директором во «Всетине», исполнительным директором в «Словане», был советником председателя совета директоров московского «Динамо».