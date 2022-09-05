«Аэрофлот» продлил распродажу билетов на рейсы из Красноярска до 11 сентября 2022

Авиакомпания «Аэрофлот» планировала 1 сентября закончить распродажу билеты со скидкой из Красноярска в города страны, но в итоге акция продлится до 11 сентября 2022.

Как сообщается в паблике международного аэропорта Красноярск, из столицы края билет в Москву обойдется от 7 тыс. рублей, а туда и обратно от 10 тыс. рублей.

Со скидкой можно улететь и в Санкт-Петербург — от 7,8 тыс. рублей в одну сторону и от 13 тыс. рублей — туда и обратно.

В Читу билет с багажом стоит от 5 тыс. рублей, а при покупке билета еще и обратно — от 10 тыс. рублей.

В Новый Уренгой билет со скидкой стоит от 5 тыс. рублей, а туда и обратно — от 10 тыс. рублей.

В Тюмень один билет стоит 4,5 тыс. рублей (цена с багажом), а туда и обратно — от 9 тыс. рублей.

Также со скидками можно улететь в Иркутск (от 3,15 тыс. рублей — в одну сторону и от 4,5 тыс. рублей — туда и обратно), Екатеринбург (от 6,3 тыс. рублей и от 9 тыс. рублей в оба конца) и Благовещенск (от 4,55 тыс. рублей — в одну сторону и от 6,5 тыс. рублей — в обе стороны).

Кроме того, скидки действуют на рейсы авиаперевозчика «Аврора». Во Владивосток можно будет улететь за 8,4 тыс. рублей, а туда и обратно — от 12 тыс. рублей. В Хабаровск один билет обойдется от 11,9 тыс. рублей, а туда и обратно — от 17 тыс. рублей.

Билеты со скидками можно купить на рейсы до 30 ноября.