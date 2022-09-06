Количество кандидатов на пост мэра Красноярска сократилось до 21
В Красноярске прошло второе заседании комиссии, которая будет заниматься выборами нового мэра города. Были рассмотрены документы кандидатов, до следующего этапа допустили не всех.
На сайте горсовета сообщается, что комиссия допустила к участию в конкурсе 21 кандидата. Отказано трем кандидатам: это Валентин Мельников, Денис Перик, Алексей Полковников.
Основанием допуска/недопуска к участию в конкурсе являлось наличие обязательных документов. Три кандидата, представившие в комиссию не все документы, единогласным решением комиссии к конкурсу допущены не были», — отметил председатель конкурсной комиссии Владимир Богданов.
Теперь 8 сентября комиссия определит, в каком порядке кандидаты будут проходить индивидуальное собеседование.
Напомним, Красноярск остается без мэра с начала августа. Сергей Ерёмин с 3 августа назначен заместителем губернатора. И.о. главы города является Владислав Логинов, он также подал документы для участия в конкурсе на пост мэра.