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Количество кандидатов на пост мэра Красноярска сократилось до 21

Количество кандидатов на пост мэра Красноярска сократилось до 21
Иллюстрация: пресс-служба горсовета

В Красноярске прошло второе заседании комиссии, которая будет заниматься выборами нового мэра города. Были рассмотрены документы кандидатов, до следующего этапа допустили не всех.

#НОВОСТИ
На сайте горсовета сообщается, что комиссия допустила к участию в конкурсе 21 кандидата. Отказано трем кандидатам: это Валентин Мельников, Денис Перик, Алексей Полковников. 
Основанием допуска/недопуска к участию в конкурсе являлось наличие обязательных документов. Три кандидата, представившие в комиссию не все документы, единогласным решением комиссии к конкурсу допущены не были», — отметил председатель конкурсной комиссии Владимир Богданов.
Теперь 8 сентября комиссия определит, в каком порядке кандидаты будут проходить индивидуальное собеседование. 
 
Напомним, Красноярск остается без мэра с начала августа. Сергей Ерёмин с 3 августа назначен заместителем губернатора. И.о. главы города является Владислав Логинов, он также подал документы для участия в конкурсе на пост мэра.
Автор: Петр Савельев
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