Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
61,18
60,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк «Левобережный» заплатит своим клиентам по их кредитам

Банк «Левобережный» заплатит своим клиентам по их кредитам
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Возьмите потребительский кредит в Банке «Левобережный» на любые цели и возвращайте по нему проценты каждый месяц.

#НОВОСТИ
Банк вернет вам деньгами часть уплаченных процентов по кредиту «Управляй ставкой». Для этого просто оплачивайте привычные товары и услуги картой на сумму от 10 000 рублей в месяц и своевременно вносите ежемесячные платежи. Вы можете рассчитываться за продукты питания, транспорт, услуги ЖКХ, одежду и т.д.* Деньги, которые банк вернет, можно направить на погашение очередных платежей по кредиту или другие покупки.
 
Банк «Левобережный» заплатит своим клиентам по их кредитам 1
 
Кредит «Управляй ставкой» выдается на сумму от 101 тысячи до 1,5 млн рублей. Срок составляет от 1 года до 5 лет, ставка — от 5,5% годовых. Сумму ежемесячного возврата рассчитает специалист при составлении графика платежей, максимум — 5000 рублей. Дополнительно к ней вы будете получать кешбэк до 1500 рублей в месяц за безналичные расчеты.
 
Оставить заявку на кредит можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный». Если у вас есть зарплатная карта банка, то вы можете получить деньги уже через 20-40 минут после подачи заявки в приложении BL-online. При этом ехать в банк не надо, ведь подписание документов тоже возможно дистанционно, по СМС.
 
Обращайтесь за консультацией в единую справочную службу: 8-800-3333-555 (бесплатная круглосуточная линия) или в офис банка в Красноярске на ул. Молокова, 60.
 
* Учитывается безналичное расходование денежных средств в торгово-сервисных предприятиях, осуществляющих прием банковских карт или их реквизитов в оплату работ, товаров и услуг, по всем дебетовым картам клиента.

Примечание:

 
Срок кредита — 12, 24, 36, 48, 60 месяцев. Цель кредита — потребительские цели (рефинансирование кредитных обязательств в иных банках, иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности). Ставка — от 5,5% до 19,5% годовых, определяется для каждого Заемщика индивидуально с учетом суммы кредита, страхования его жизни и здоровья (далее — Договор страхования), достижения пороговых значений безналичного расходования в ТСП по всем дебетовым картам Банка «Левобережный». Плата за присоединение к Договору страхования погашается Заемщиком ежемесячно в дату платежа в соответствии с Графиком погашения кредитных обязательств. Кредитный продукт содержит иные условия, не влияющие на полную стоимость кредита. Подробнее на NSKBL.RU. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.
www.nskbl.ru
Реклама

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Топ-8: самый-восточный-миллионник перерос СамаруТоп-8: самый-восточный-миллионник перерос Самару
  • Ближе к делу: директор клуба «Миллиард» рассказал о закулисье успешных бизнесовБлиже к делу: директор клуба «Миллиард» рассказал о закулисье успешных бизнесов
  • Брат кота с проспекта Мира появился на правом берегу КрасноярскаБрат кота с проспекта Мира появился на правом берегу Красноярска
  • Силовики провели обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта»Силовики провели обыски в офисе «Красноярскнефтепродукта»
  • В Красноярск везут первое прогулочное электросудноВ Красноярск везут первое прогулочное электросудно
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.