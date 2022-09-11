Из Италии в Азию: подробности музыкального фестиваля

В Красноярске проходит XX Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа». На лучших площадках города настоящий звездный десант.

В программе выступление примы Анны Аглатовой и Духового квинтета Большого театра России, редко исполняемые произведения Моцарта, а также мировая премьера «Мугам-сюиты» пианиста и композитора Риада Маммадова.



Сибирь — Италия

Организатор и неизменный участник музыкального форума — Красноярский камерный оркестр. Собственно, само мероприятие и возникло двадцать лет назад как результат концертов оркестра в Италии. Поэтому поначалу фестиваль назывался «Сибирь — Италия».

Мы захотели привезти лучших музыкантов мира, с которыми артистам Красноярского камерного оркестра посчастливилось познакомиться в зарубежных поездках. Концерты оркестра на престижных международных фестивалях в Италии, ответные визиты итальянских мастеров привели к рождению Международного фестиваля искусств «Сибирь — Италия», — объясняет Михаил Бенюмов, художественный руководитель фестиваля «Азия — Сибирь — Европа», заслуженный деятель искусств РФ.

Лариса Маркосьян, директор Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа» добавляет:

Красота Италии и красота музыки. Мы просто не могли всем этим не поделиться с красноярскими зрителями. Хотелось, чтобы люди приходили в концертный зал с воодушевлением. Весь фестиваль «Сибирь — Италия» был окрылен этим, и вдохновение объединяло и артистов, и публику. Сейчас, после самых тяжелых лет пандемии, особенно ясно: мы необходимы друг другу, концерта без зрителей не бывает. Люди не могут жить без искусства, искусство — это лучшая часть нас самих. То, что и делает нас людьми. Сибирь — Европа

География фестиваля расширяется с каждым годом, музыкальная палитра становится все более разнообразной. С 2006 Красноярск принимает гостей не только из Италии, но и из Англии, Германии, Франции, Испании, Греции, Австрии, Польши, Швейцарии, Португалии, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Фестиваль получает новое название — «Сибирь — Европа».

— Музыка говорит на великом множестве языков — итальянском, немецком, греческом, выражается через огромное разнообразие направлений — романтика, классика, импрессионизм. Наш фестиваль постоянно раздвигает рамки привычного, показывает это разнообразие. Жителям Красноярска знакомо это чувство: оказываешься на Торгашинском хребте, и открывается бесконечный горизонт из тысячи планов. Музыка и есть этот бесконечный горизонт, познать ее до конца невозможно. Ведь так много, например, классики, которая была написана в XVIII…XIX веках, но никогда не звучала на красноярской сцене. Так много сочинений, которые создаются ныне живущими композиторами. Поэтому мы постоянно привозим на фестиваль и новые инструменты, и новых солистов. И тех, чьи выступления уже полюбились. Например, Анна Аглатова несколько лет назад буквально «взорвала» своим выступлением Красноярск. Сейчас она выступила на открытии нашего фестиваля. Очень рада, что к нам вновь и вновь возвращаются большие артисты: это о многом говорит, — рассказывает Лариса Маркосьян.

Азия — Сибирь — Европа

Следующий этап расширения географии фестиваля связан с гастролями Красноярского камерного оркестра в китайские города Чанчунь и Харбин. В ответ в Красноярске прошли концерты Харбинского симфонического оркестра. Это стало основой нового вектора развития проекта, который теперь включает знакомство с восточной культурой. С 2016 он обрел нынешнее название «Азия — Сибирь — Европа».

Красноярск, как и наш фестиваль, — перекресток дорог с востока, запада, севера и юга — все это вмещает Сибирь. Фестиваль всегда был платформой общения красноярских музыкантов и лучших музыкантов Европы и Азии. Сейчас это встреча культур, знакомство с новыми смыслами, — объясняет Михаил Бенюмов.

Красноярская публика за годы существования фестиваля получила возможность знакомиться с творчеством знаменитых солистов и дирижеров. А красноярские музыканты — возможность совместного музицирования с выдающимися мастерами (Пьеро Беллуджи, Виктор Третьяков, Элисо Вирсаладзе, ВуВэй, Райнхольд Фридрих, Игорь Полесицкий). Так фестиваль превратился не только в значимое музыкальное событие, но и в перспективу получить новое видение для красноярских артистов, шанс побывать на мастер-классах у мировых звезд.

В 2022, например, прима Большого театра Анна Аглатова провела творческую встречу для студентов и педагогов вокальных классов Сибирского института искусств. Художественный руководитель и дирижер концертного хора Санкт-Петербурга — для студентов и педагогов дирижерско-хоровых классов.

Досье ДК Анна Аглатова — примадонна Большого театра России, обладательница голоса необычайной красоты и большого драматического дарования. В Большом театре дебютировала в 20 лет, сейчас исполняет ведущие партии сопранового репертуара. Сотрудничает с выдающимися дирижерами — Теодором Курентзисом, Владимиром Спиваковым, Михаилом Плетневым.

За годы фестиваля расширялись не только географические границы — менялось наполнение и смыслы. С 2014 гостями становятся известные коллективы: Казанский камерный оркестр «La Primavera», Харбинский симфонический оркестр (Китай), Цзилиньский симфонический оркестр (Китай), Камерный оркестр Baltic NeopolisVirtuosi (Польша), Квартет имени Давида Ойстраха, Мариинский духовой квинтет (Санкт-Петербург) и другие.

На юбилейном фестивале этого года в гостях у Красноярска два выдающихся коллектива. Духовой квинтет Большого театра представил эксклюзивную программу «Вечер в Большом» — как оригинальные сочинения, специально написанные для духового квинтета, так и переложение фрагментов легендарных опер и балетов.

Специальным гостем юбилейного фестиваля также стал Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста РФ Владимира Беглецова. Коллектив — одна из визитных карточек культурной столицы страны — вместе с Красноярским камерным оркестром исполнит итальянскую программу на закрытии фестиваля.

Еще один знаковый пункт программы — мировая премьера «Мугам-сюиты», созданная на стыке национальных азербайджанских жанров, классики и современной музыки.

Мы поддерживаем традицию мировых премьер, которые проходят на наших концертах. Пианист и композитор Риад Маммадов написал «Мугам-сюиту», где звучание древнего азербайджанского щипкового инструмента будет соединено со звуком оркестра. Она пройдет 10 сентября 2022, а впереди у нас еще много событий. Темп фестиваля очень высокий, все буквально спрессовано. Но мне от этого радостно, ведь совершенно очевидно: фестиваль ждут, билеты раскупают. Именно так, сердцем, красноярцы голосуют за наши концерты. Значит, есть ожидание, что будет интересно, ярко, захватывающе — настоящий праздник музыки, — рассказал Михаил Бенюмов.

Справка ДК Организаторы фестиваля — Красноярский камерный оркестр и отдел внешних связей департамента главы города администрации Красноярска. Учредитель фестиваля — главное управление культуры администрации Красноярска. Фестиваль проходит под патронатом главы города Красноярска.

Подробная программа XX ф​естиваля камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа» на сайте Красноярского камерного оркестра www.kko.ru

Автор: Наталья Николаева