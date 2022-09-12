По новым условиям, чем больше клиент банка продает, тем меньше он платит комиссию.

Банк «Левобережный» предлагает гибкие условия по эквайрингу в зависимости от объема оборота. Благодаря этому, предприниматели с 1 сентября могут подключить торговые терминалы по низкой ставке от 0,7%.

Доля безналичных расчетов в России неизменно растет. За прошлый год она составила рекордные 59,3% от всех расходных операций по картам, по данным «Платформы ОФД» и «СберИндекс». Аналитики ожидают, что через 5 лет эта доля достигнет уже 85%. При этом опрос ВЦИОМ в декабре 2021 г. показал, что 45% россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами, а 62% считают, что через 20-30 лет бумажные деньги вовсе выйдут из оборота. Идти в ногу со временем и отвечать потребностям клиентов помогает эквайринг .

По новым условиям Банка «Левобережный», чем больше вы продаете, тем меньше платите комиссию. При одновременном подключении торгового эквайринга и оплаты по СБП устанавливается промотариф на два месяца с возможностью дальнейшего снижения комиссии по всей сети. Банк будет каждый месяц автоматически пересчитывать тариф в зависимости от оборота на один терминал. То есть предприниматель может меньше платить за «слабую» точку за счет высоких оборотов по другим терминалам.

Льготная комиссия также действует для каждого нового терминала при расширении сети. Это даст предпринимателю возможность снизить расходы на эквайринг, пока новые торговые точки будут развиваться.

Банк «Левобережный» бесплатно устанавливает и настраивает терминалы, оказывает круглосуточную техподдержку. Зачисления средств по эквайрингу можно получать день в день, утром и вечером. Подключение новых торговых точек доступно без визита в банк.

Подать заявку на подключение эквайринга можно на сайте , в ОНЛАЙН-офисе или в офисе Банка «Левобережный» в Красноярске на ул. Молокова, 60. По вопросам обслуживания звоните по номеру 8-800-3333-555.

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