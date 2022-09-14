Ирина Варфоломеева: Цели — не предмет для риска

Развивая бизнес, не стоит забывать о процессах, которые, казалось бы, его не касаются. Потому что, оказавшись неприкрытыми, они могут погубить и компанию, и саму жизнь человека.

На пути к своей цели предприниматели частенько забывают о рисках, которые сопровождают их всю жизнь. И если те, что напрямую связаны с их бизнесом, они видят и прикрывают, то косвенные — зачастую нет. А ведь они могут погубить все дело, — рассказывает Ирина Варфоломеева, директор агентства страховой компании «Ренессанс Жизнь» в Красноярске.

Один из моих клиентов столкнулся с подобной ситуацией. Его сотрудник получил травму на производстве. Причем такую, что ему присвоили инвалидность с частичной потерей работоспособности. Да, у работодателя хватило здравомыслия и совести выплатить пострадавшему весьма существенную компенсацию и потом сопровождать на всем процессе реабилитации. Так что вопросов у работника к нему не осталось. Вот только деньги эти (а это пара миллионов рублей) были вынуты из семейного бюджета, так что отдых с женой и детьми пришлось отложить.

Казалось бы, что проще: застрахуй работника, и в случае чего все бремя возьмет на себя страховая компания (кстати, выплата, которую получит работник, в такой ситуации будет больше, а расходы работодателя куда меньше того, что он заплатил в качестве компенсации).

Еще жестче эта ситуация может развиться в том случае, если работник официально не оформлен (что не такая уж редкость), и работодатель в связи с этим отказывается брать на себя ответственность за случившееся с ним. Тогда человек идет в суд, а тот устанавливает (это делается довольно легко) трудовые отношения между пострадавшим и предпринимателем. И вот тут начинается: к делу подключаются различные регулирующие органы, которые в конечном итоге вытаскивают на свет все огрехи ведения бизнеса в этой компании — от нарушений норм охраны труда до нюансов бухгалтерской отчетности, что уже грозит не только штрафными санкциями, но и чем посерьезнее. А компанию потерять в такой ситуации вообще просто. Но если сотрудник застрахован, то у него и претензий к работодателю не возникнет.

Кстати, говоря о роли страхования в отношениях между предпринимателем и наемным работником, не стоит забывать и о том, что

сегодня страховка — это довольно весомый аргумент в борьбе за квалифицированные кадры.

Серьезные специалисты очень пристально изучают структуру соцпакета. И наличие в нем страховки — это серьезное конкурентное преимущество. А ведь чем «правильнее» кадры в компании, тем выше вероятность достижения поставленных целей.

Еще один момент, о котором предприниматели склонны забывать, это старость. Будучи активным, человек привыкает к определенному уровню жизни и менять его впоследствии не хочет. А, как ни крути, работать с той же интенсивностью, как в молодости, он годам к шестидесяти уже не сможет. Причем даже если он устроил себя на работу в свою компанию, то доступ к своей пенсии он может получить значительно позже обычного человека, ведь для этого необходимо соблюдение нескольких условий одновременно: определённый трудовой стаж и минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент (такое законодательство), а если эти показатели недостаточные, государство будет выплачивать социальную пенсию. И вот тут ему очень пригодилось бы накопительное страхование жизни.

Есть у страхования и еще одно неочевидное преимущество, которое может оказаться важным. Помните гипотетическую историю с работником, которому не захотели компенсировать травму? Так вот, если бизнесом заинтересовались надзорные органы, то в какой-то момент явятся и приставы, арестовав все активы. И в итоге долги повиснут мертвым грузом, потому что продать что-либо, чтобы расплатиться по ним, уже не выйдет.

А вот страховые деньги под санкции приставов не попадают (кстати, они и при разделе имущества в случае развода не делятся). Так что это уже получается двойная страховка.

Вообще, цели предпринимателя всегда очень сильно сопряжены с личными интересами. И не только его самого, но и его семьи, подчиненных, партнеров и так далее. Рисковать ими крайне недальновидно. А для человека дела это и вовсе роскошь непозволительная. Вот и получается, что страхование — это отличный способ сфокусироваться на целях бизнеса и не рисковать ими.