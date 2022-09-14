В Красноярске улицу Волжскую в октябре расширят до четырех полос
В Красноярске через месяц должен завершиться ремонт улицы Волжской на участке от Мичурина до Аральской. Его протяжённость составит около 1,8 км.
По информации пресс-службы администрации города, проезжая часть станет четырехполосной, там сделают систему водоотведения, новое освещение, иллюминацию, поставят светофоры, остановки и обустроят тротуар.
Пока все работы на Волжской идут по плану, рассчитываем на сдачу объекта в октябре», — рассказал Владислав Логинов.
Он также сообщил о планах привести в порядок прилегающую территорию, фасады и вывески магазинов.
С ремонтом мостов (в этом году их сделают четыре: три через Качу и один на Мичурина) дела обстоят посложнее.
Продолжаются работы на наших мостах, самый сложный из них – это путепровод по улице Мичурина. В ходе исполнения контракта у подрядчика возникли сложности, в том числе и объективные. Это касается и изменения цен у поставщиков материалов, и необходимости полной замены конструктивных элементов на ряде объектов. Появление таких обстоятельств убеждает ещё больше, что приступить к ремонту мостов было правильным решением. Теперь нужно всё довести до логического завершения», — рассказал Владислав Логинов.