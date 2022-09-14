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В Красноярске улицу Волжскую в октябре расширят до четырех полос

В Красноярске улицу Волжскую в октябре расширят до четырех полос
Иллюстрация: admkrksk.ru

В Красноярске через месяц должен завершиться ремонт улицы Волжской на участке от Мичурина до Аральской. Его протяжённость составит около 1,8 км.

#НОВОСТИ
По информации пресс-службы администрации города, проезжая часть станет четырехполосной, там сделают систему водоотведения, новое освещение, иллюминацию, поставят светофоры, остановки и обустроят тротуар. 
Пока все работы на Волжской идут по плану, рассчитываем на сдачу объекта в октябре», — рассказал Владислав Логинов.
 
Он также сообщил о планах привести в порядок прилегающую территорию, фасады и вывески магазинов. 
 
С ремонтом мостов (в этом году их сделают четыре: три через Качу и один на Мичурина) дела обстоят посложнее.
Продолжаются работы на наших мостах, самый сложный из них – это путепровод по улице Мичурина. В ходе исполнения контракта у подрядчика возникли сложности, в том числе и объективные. Это касается и изменения цен у поставщиков материалов, и необходимости полной замены конструктивных элементов на ряде объектов. Появление таких обстоятельств убеждает ещё больше, что приступить к ремонту мостов было правильным решением. Теперь нужно всё довести до логического завершения», — рассказал Владислав Логинов.

 

Автор: Петр Савельев
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