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S7 Airlines продает билеты из Красноярска со скидкой 50%

S7 Airlines продает билеты из Красноярска со скидкой 50%
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

S7 Airlines запустил распродажу авиабилетов. Билеты с 50% скидками можно купить и на рейсы из Красноярска.

#НОВОСТИ
В паблике аэропорта сообщается, что дешевые билеты можно приобрести до 16 сентября включительно. А лететь можно будет уже с 19 сентября. Акция действует только на перелёты туда-обратно.
 
Из Красноярска в Новосибирск стоимость одного билета начинается от 3 027 рублей. Такая же цена и обратно. В Абакан улететь можно от 1400 рублей. Обратный билет стоит столько же. В Москву по скидке можно купить билет от 4 248 рублей. По такому же тарифу есть билеты и в обратном направлении.
 
По данным сайта S7 Airlines, на некоторые ближайшие даты дешевых билетов уже нет или остались последние места.
Автор: Петр Савельев
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