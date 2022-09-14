S7 Airlines продает билеты из Красноярска со скидкой 50%

S7 Airlines запустил распродажу авиабилетов. Билеты с 50% скидками можно купить и на рейсы из Красноярска.

В паблике аэропорта сообщается, что дешевые билеты можно приобрести до 16 сентября включительно. А лететь можно будет уже с 19 сентября. Акция действует только на перелёты туда-обратно.

Из Красноярска в Новосибирск стоимость одного билета начинается от 3 027 рублей. Такая же цена и обратно. В Абакан улететь можно от 1400 рублей. Обратный билет стоит столько же. В Москву по скидке можно купить билет от 4 248 рублей. По такому же тарифу есть билеты и в обратном направлении.