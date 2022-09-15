Неограниченные возможности гостеприимства в Hilton Garden Inn Krasnoyarsk

Новые ограничения и всплеск внутреннего туризма. Наталья Сушкевич, генеральный управляющий отеля Hilton Garden Inn Krasnoyarsk, рассказывает о вызовах и решениях в сфере гостеприимства.

По словам Натальи Сушкевич, вызовы и возможности — это именно то состояние, которое сейчас характерно для компаний и профессионалов практически во всех отраслях, и сфера гостеприимства не исключение.

— Безусловным плюсом является потенциал отеля, заложенный в его комплексности. Именно она позволяет сконцентрировать в одном месте важные для работы и отдыха площадки и предоставить гостю расширенные возможности проживания, не выходя из здания. Напомню, помимо отеля Hilton Garden Inn в здании находится фитнес-клуб федеральной сети World Class, один из лучших в городе SPA-салонов «Бархатный сезон» и крупнейший за Уралом боулинг- клуб мирового уровня «Шаровая молния» на 32 дорожки. Масштаб этих площадок, а также удачное расположение с точки зрения трансфера в аэропорт, помогает привлечь необходимый нам бизнес-сегмент.

Удалось выйти на загрузку отеля 2019?

— В 2019 у нас проходила Универсиада, и, будучи штаб-квартирой международного события, Hilton получил беспрецедентное количество гостей и неоценимый опыт площадки, принимающей спортивные команды. Этот опыт был отточен во время успешных предолимпийских сбров наших фигуристов и сноубрдистов в условиях соблюдения жестких антиковидных мер. Сегодня мы продолжаем активно работать со спортсменами, а также с авиаперевозчиками.

Однако количество зарубежных туристов и деловых партнеров, которые приезжали в Красноярск, уменьшилось. За счет кого вы восполняете это пробел?

— Деловая жизнь внутри страны сейчас достаточно интенсивна, к тому же идет процесс передислокации офисов крупных компаний в Красноярск. Мы продолжаем активно сотрудничать со странами Средней Азии и Юго-Востока, так что про полное отсутствие зарубежных гостей говорить не приходится. Развивается внутренний туризм. Сейчас мы успешно продвигаем семейный. Особенно удобно семьям, путешествующим на машине, так как у нас предоставляется комплементарно теплая парковка.

Также мы предлагаем новый тариф SPA-WEEKEND для тех, кто хочет отдохнуть и перезагрузиться в атмосфере высококлассного сервиса и качественных услуг. Сертификат на такое пакетное предложение в отеле Hilton — замечательный подарок к любому поводу — как родным, так и бизнес-партнерам.

Гости всегда в поисках самого выгодного предложения. А наша программа лояльности, заслуженно признанная одной из лучших в мире среди междунарожных сетей, дает возможность проживать по самому низкому тарифу, получать бонусные баллы, в зависимости от статуса участника бесплатно повышать категорию номеров при заезде, комплементарно получать поздний выезд или ранний заезд, даже завтрак! Пользоваться всеми привилегиями участника можно не только в нашем отеле, но и во всех отелях сети Hilton.

Кстати, эта программа подойдет не только тем, кто часто путешествует и выбирает отели Hilton, но и деловым людям, которые сотрудничают с нами по организации мероприятий и группового бронирования. Такой подход позволяет вести деловые отношения с нами и получать полезные бонусы для комфортного отдыха. Кстати, этой осенью действует акция — тройные баллы за проведение мероприятия в Hilton: рекомендую красноярским предпринимателям воспользоваться этой возможностью.

Программа лояльности действует за границей?

— Да, она действует во всех 26 отелях сети России и по всему миру. В обмен на баллы можно получить бесплатную ночь во многих городах. За границей отелей Hilton намного больше. В Нур-Султане, Ташкенте, а также в других странах, в которые сохраняется высокий пассажиропоток из России. У сети много отелей в Турции, ОАЭ и Китае.

Насколько востребованы площадки Hilton для деловых мероприятий?

— Возможность проведения деловых событий в 5 конференц-залах нашего отеля — важное преимущество и направление в нашей работе. Перед деловым сезоном мы обновили медиаоборудование, улучшили меню кейтеринга.

Мы площадка для мероприятий разных форматов и масштабов — от деловых встреч с чашечкой кофе до масштабных событий в большом зале на 400 человек с декорациями, фуршетом или банкетом.

Сейчас мы уже принимаем бронирование банкетного зала и ресторана на новогодние корпоративы. Вторая половина декабря — время самое желанное, поэтому о хорошем празднике стоит позаботиться уже сейчас.

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