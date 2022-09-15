Иван Сергеев: Заставьте свой склад поумнеть

У каждого товара есть свои особенности оборачиваемости и хранения. Какие-то из них нужны чаще, какие-то реже. Что-то можно транспортировать на длинные расстояния, что-то нет, и так далее.

Все это должно быть учтено при планировании склада, иначе может стать мучительно больно за упущенную выгоду при использовании складских площадей.

Например, разместите товар с высокой оборачиваемостью в дальнем углу склада — и вы получите потрясающий эффект: условно говоря, вместо одного кладовщика вам понадобится три, а это как минимум удвоенный фонд заработной платы. Не говоря уже о повышенной амортизации складской техники, на которой будут перевозить эти грузы из одного конца склада в другой.

Если отставить иронию, то всякий склад — это организм, правильная работа которого зависит от многих факторов. Засбоит один — посыплется вся система. А она потянет за собой столько, что потом можно и не разгрести. Поэтому планировать оснащение склада нужно крайне тщательно и скрупулезно.

По опыту нашей компании, самое простое — это начинать с начала (простите за каламбур) еще до передачи задачи проектировщикам. Мы сами проведем замеры помещения, переговорим с работниками склада, подготовим чертежи с расстановкой стеллажных конструкций и т. д. В итоге предприятие получит грамотно спроектированный эффективный проект склада, который потом можно будет без проблем реализовать.

Часто, особенно в крупных организациях, заявкой по подбору оборудования занимается отдел материально-технического снабжения. Его сотрудники комплектуют склад тем, что нашли в Интернете, без уточнения нюансов. А все потому, что они зачастую не представляют, какие стеллажи им нужны. Надежнее подбирать оборудование совместно со специалистами по оснащению объектов, которые смогут оценить эффект от расположения того или иного стеллажа на конкретном участке и под конкретный товар.

Уже готовый склад — тоже не приговор. Его всегда можно переоснастить и доукомплектовать. Останавливать его работу не нужно — можно начать с наименее задействованных площадей, установив стеллажи сначала там, и переместить на них товары. И так — постепенно — освоить всю территорию. Несколько лет назад у нас был интересный в этом плане кейс. В конце смены кладовщики освобождали место, а мы ночью устанавливали там стеллажное оборудование. Так нам потребовалось около пяти ночей, чтобы переоснастить огромный склад.

На этом этапе очень важно не просто руководствоваться чертежами и схемами склада, а поговорить с его работниками. Это нужно, чтобы собрать детальную информацию о хранимых товарах, их специфике и оборачиваемости. Без этого практически невозможно правильно подобрать стеллажные конструкции — если только случайно угадать, но рассчитывать на это — непозволительная роскошь для разумного бизнесмена.

Кто-то возразит: какой прок переоборудовать склад, если он забит под завязку? И ошибется. Дело в том, что за счет изменения планировки подобных объектов можно существенно увеличить площадь складирования. Один из наших заказчиков ощутил это не себе. Материальный склад площадью 2 тыс. кв. м был на 90% забит изделиями и расходными материалами. Причем хранились они без всякой системы, навалом на полу. Использовать технику было нельзя, и приходилось все отгружать вручную. Да и найти нужный товар на складе было той еще задачкой.

После того как мы зашли на этот объект, проанализировали товарные потоки, подобрали и установили наиболее подходящие стеллажные системы, заказчик вдвое увеличил площадь складского хранения. Появился свободный доступ к каждой группе товаров, было организовано адресное хранение, и теперь товар стало легко искать и учитывать. За счет освобождения проходов стало возможным использовать грузоподъемную технику, что привело к увеличению скорости обработки грузов.

Складские технологии сегодня столь же подвержены влиянию цифровизации, как и многие другие аспекты бизнеса. Но не стоит забывать, что добавить складу ума можно и на уровне базовых решений — все равно без разумной системы складирования никакое IT не будет работать на все свои деньги.

teh_torg@tt-info.ru

+7(391) 205-24-31 — Красноярск

8-800-500-9209 — Бесплатный по РФ