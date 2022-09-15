Красноярск не вошел в ТОП-10 миллионников по уровню озеленения и занял почетное 13 место

Красноярск не вошел в список самых зеленых городов-миллионников России. Столица Сибири находится на тринадцатой строчке рейтинга.

Исследование проведено АО «Терра Тех», дочерней компании АО «Российские космические системы», входящего в «Роскосмос».

Сотрудники организации использовали актуальные данные отечественной космосъемки с группировки аппаратов «Канопус-В».

Площадь древесного озеленения каждого города была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. <…> Для сравнения городов мы рассчитали общую площадь зеленых зон и их долю в площади районов наиболее плотной застройки», — сообщили специалисты.

Первое место по уровню озеленения заняла Пермь. Доля зеленых насаждений в этом городе составила 35,9%.

На втором месте находится Екатеринбург с результатом в 31%.

Третье место заняла Уфа — 30,9%.

Также в ТОП-10 самых зеленых городов-миллионников России вошли:

4. Самара (30,3%)

5. Воронеж (23,3%)

6. Ростов-На-Дону (22,6%)

7. Москва (18,10%)

8. Новосибирск (17%)

9. Нижний Новгород (16%)

10. Волгоград (15,90%).

Красноярск с долей зеленых насаждений 9,30% занял почетное 13 место рейтинга.

Напомним, что всего в России насчитывается 16 городов-миллионников.

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