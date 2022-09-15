Красноярск не вошел в ТОП-10 миллионников по уровню озеленения и занял почетное 13 место
Красноярск не вошел в список самых зеленых городов-миллионников России. Столица Сибири находится на тринадцатой строчке рейтинга.
Исследование проведено АО «Терра Тех», дочерней компании АО «Российские космические системы», входящего в «Роскосмос».
Сотрудники организации использовали актуальные данные отечественной космосъемки с группировки аппаратов «Канопус-В».
Площадь древесного озеленения каждого города была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. <…> Для сравнения городов мы рассчитали общую площадь зеленых зон и их долю в площади районов наиболее плотной застройки», — сообщили специалисты.
Первое место по уровню озеленения заняла Пермь. Доля зеленых насаждений в этом городе составила 35,9%.
На втором месте находится Екатеринбург с результатом в 31%.
Третье место заняла Уфа — 30,9%.
Также в ТОП-10 самых зеленых городов-миллионников России вошли:
4. Самара (30,3%)
5. Воронеж (23,3%)
6. Ростов-На-Дону (22,6%)
7. Москва (18,10%)
8. Новосибирск (17%)
9. Нижний Новгород (16%)
10. Волгоград (15,90%).
Красноярск с долей зеленых насаждений 9,30% занял почетное 13 место рейтинга.
Напомним, что всего в России насчитывается 16 городов-миллионников.
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