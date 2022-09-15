Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.09
60,06
60,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск не вошел в ТОП-10 миллионников по уровню озеленения и занял почетное 13 место

Красноярск не вошел в ТОП-10 миллионников по уровню озеленения и занял почетное 13 место
Иллюстрация: mobillegends.net

Красноярск не вошел в список самых зеленых городов-миллионников России. Столица Сибири находится на тринадцатой строчке рейтинга.

#НОВОСТИ

Исследование проведено АО «Терра Тех», дочерней компании АО «Российские космические системы», входящего в «Роскосмос».

Сотрудники организации использовали актуальные данные отечественной космосъемки с группировки аппаратов «Канопус-В».

Площадь древесного озеленения каждого города была подсчитана в границах территории с наиболее плотной застройкой, где живет и проводит время большинство людей. <…> Для сравнения городов мы рассчитали общую площадь зеленых зон и их долю в площади районов наиболее плотной застройки», — сообщили специалисты.

Первое место по уровню озеленения заняла Пермь. Доля зеленых насаждений в этом городе составила 35,9%.

На втором месте находится Екатеринбург с результатом в 31%.

Третье место заняла Уфа — 30,9%.

Также в ТОП-10 самых зеленых городов-миллионников России вошли:

4. Самара (30,3%)
5. Воронеж (23,3%)
6. Ростов-На-Дону (22,6%)
7. Москва (18,10%)
8. Новосибирск (17%)
9. Нижний Новгород (16%)
10. Волгоград (15,90%).

Красноярск с долей зеленых насаждений 9,30% занял почетное 13 место рейтинга.

Напомним, что всего в России насчитывается 16 городов-миллионников.

 

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Мэром Красноярска стал Владислав ЛогиновМэром Красноярска стал Владислав Логинов
  • ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского краяТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края
  • В Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосованияВ Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосования
  • В лонг-лист сибирской премии WHERETOEAT вошло 37 красноярских ресторановВ лонг-лист сибирской премии WHERETOEAT вошло 37 красноярских ресторанов
  • В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.