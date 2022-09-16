«Частное детское образование не должно ложиться под клиента»

Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования о том, что такое качественное образование, и как выбрать частную школу или детсад.

Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства:

— Нередко можно услышать расхожее мнение: «В Красноярске нет качественных частных школ. Мы бы хотели отдать ребенка в такую школу, но ведь некуда!». Возникает встречный вопрос: а что родители считают критерием качества? Если это только лишь лицензия — то это путь в никуда. Потому что, к примеру, частной школе будет сложно получить лицензию, если она не найдет соответствующего довольно жестким требованиям помещения (сделать это по-настоящему трудно). При этом уровень преподавания в не имеющей лицензии частной школе может быть топовым.

Тогда, на что смотреть родителям, если не на лицензию частного образовательного учреждения? А вот это и есть, возможно, важнейшая работа профессионального образовательного сообщества. Мы должны научить родителей видеть качество. У него есть формальные критерии, к примеру, наличие у школы педагогической технологии и членство в отраслевой профессиональной организации. Бывают ли в школе супервизии — я бы выделила это как ключевой критерий.

Ничто так сильно не просаживает имидж частного детского образования, как частные школы и детсады, работающих от запроса клиента. Это не просто лохотрон, а настоящее преступление против ребенка. Когда детский сад идет от клиента и начинает учить ребенка читать с трех лет — это именно что, преступление. К четвертому классу у такого ребенка чтение будет загублено. Факт, который подтверждают исследования. Плохая «дошколка» всегда выхлестывает в подростковом возрасте, но об этом родители почти не знают. А многие школы и особенно детсады думают так: раз ты частник, то нужно делать то, что потребовал клиент. Это преступление в образовании, особенно в «дошколке», где ребенок не может возразить. Поэтому-то родителей и нужно учить выбирать детский сад или школу. В том числе объяснять, что надо бежать из учреждения, где готовы работать по вашему заказу.