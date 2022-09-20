Блиц-опрос: чего ждут от частного образования Красноярска родители и дети?

Почему родители отдают предпочтение частным школам и детсадам и какого образовательного результата ждут - об этом большой опрос DK.RU.

Мария Миркес, федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства

— От частного детского образования родители хотят только одного: чтобы у них не было проблем — «отдал и забыл». Однако задача частного образования — изменить этот взгляд: пока родители к нам ходят, мы можем научить их хотеть большего и по-настоящему отличать хорошее образование от всего прочего. Если родители так и будут думать, что хорошее образование — это лицензия, мы гарантированно проиграем муниципалам. Если под хорошим образованием родители будут подразумевать 100 баллов на ЕГЭ, мы проиграем репетиторам. — От частного детского образования родители хотят только одного: чтобы у них не было проблем — «отдал и забыл». Однако задача частного образования — изменить этот взгляд: пока родители к нам ходят, мы можем научить их хотеть большего и по-настоящему отличать хорошее образование от всего прочего. Если родители так и будут думать, что хорошее образование — это лицензия, мы гарантированно проиграем муниципалам. Если под хорошим образованием родители будут подразумевать 100 баллов на ЕГЭ, мы проиграем репетиторам.

Не менее важная задача частного образования — защитить тех, кто нас выбрал. Родители не должны отстаивать свое право на частное образование, что, увы, не редкость, а потому и качество услуг, сам статус частных школ и садов должен быть на очень высоком уровне.

Эля Линевич, основатель и руководитель делового образовательного клуба «Наследник»

— Родители хотят, чтобы ребенку все было дозволено — слушать критику в адрес любимого чада практически никто не готов. При этом речь никогда не идет о критике ради критики: если мы и говорим о каких-то сложных моментах, то только для того, чтобы вывести их в конструктив, найти решение. В том числе и для этих целей в этом году ввели собеседование при зачислении детей в клуб. С точки зрения бизнеса, возможно, решение не самое верное: ведь собеседование — это всегда отсев. Однако образовательный процесс, а главное, результат от этого на порядок лучше. — Родители хотят, чтобы ребенку все было дозволено — слушать критику в адрес любимого чада практически никто не готов. При этом речь никогда не идет о критике ради критики: если мы и говорим о каких-то сложных моментах, то только для того, чтобы вывести их в конструктив, найти решение. В том числе и для этих целей в этом году ввели собеседование при зачислении детей в клуб. С точки зрения бизнеса, возможно, решение не самое верное: ведь собеседование — это всегда отсев. Однако образовательный процесс, а главное, результат от этого на порядок лучше.

Второй момент — родителям действительно трудно, и им нужна помощь. Чтобы дать больше ясности и развеять страхи, открыли на своей образовательной площадке родительский университет. Бесплатные встречи проходят еженедельно, и каждый раз есть вопросы и боли для обсуждения. Поэтому, если отвечать на вопрос, как вовлечь родителей в образовательный процесс, родительские клубы, университеты будут одним из работающих вариантов.

Наталья Герасимова, руководитель образовательного центра «АСТРЕЯ»

— В основной массе у нас очень осознанные, внимательные и грамотные родители. Есть случаи, когда приходят ребята 9–10-х классов с тоской в глазах: видно, что между родителями и детьми нет контакта. Смотрим на это так: если родители привели ребенка, они как минимум заинтересованы, а это половина дела. — В основной массе у нас очень осознанные, внимательные и грамотные родители. Есть случаи, когда приходят ребята 9–10-х классов с тоской в глазах: видно, что между родителями и детьми нет контакта. Смотрим на это так: если родители привели ребенка, они как минимум заинтересованы, а это половина дела.

Родители обожают все, что несет отпечаток бизнес-тематики. Форсайт-сессии, ретроспектива, agile — если в названии мероприятия есть что-то подобное, родители придут обязательно. В этом году предложим родителям еще больше погрузиться в учебный процесс: не пролистать, а вчитаться в учебники, оценить проделанную педагогами работу, возможно, что-то покритиковать. От родителей, уверена, не одной лишь мне, хочется чуть большей включенности. Но ведь степень включенности зависит не только от родителей, но в первую очередь от нас и от того, насколько мы сумеем их заинтересовать.

Людмила Захарченко, директор центра образования за рубежом «Старвей»

— Как правило, родителей, кроме как на этапе заключения договора, мы не видим — к нам приходят осознанные дети, которые знают, чего хотят. Да и в общении с родителями как таковом потребности нет. Однако есть другая тенденция — дети так быстро и заметно меняются — в лучшую сторону, разумеется, что я на полном серьезе вынашиваю идею семинара «Как общаться с вашими новыми детьми». — Как правило, родителей, кроме как на этапе заключения договора, мы не видим — к нам приходят осознанные дети, которые знают, чего хотят. Да и в общении с родителями как таковом потребности нет. Однако есть другая тенденция — дети так быстро и заметно меняются — в лучшую сторону, разумеется, что я на полном серьезе вынашиваю идею семинара «Как общаться с вашими новыми детьми».

Точно понимаем, чего хотят от допобразования дети — общения, больше друзей, развития. Многие уже в 12–13 лет хотят зарабатывать деньги и придумывают для этого очень хорошие и далеко не детские проекты. К слову, некоторые проекты ребята успешно защищают на питч-сессиях Центра поддержки предпринимательских инициатив.

Ольга Вальдман, управляющая средним звеном «Умка Школы»

— Однозначного ответа на вопрос, чего родители ждут от частного образования, нет — тут палитра ожиданий. Есть родители, которые думают про ЕГЭ: им важны академические результаты. Есть те, которым нужна среда: они понимают, что в одном классе с их ребенком учатся дети тех родителей, которых они принимают в свой круг. Есть те, которым важна безопасность. Понимая, что сколько родителей, столько и запросов, строим работу так, чтобы ответить на каждый из них. Психолог, классный руководитель, тьютор, администратор, управляющий — к каждому из сотрудников родитель может обратиться со своим вопросом. Это ежедневная и практически непрерывная работа. — Однозначного ответа на вопрос, чего родители ждут от частного образования, нет — тут палитра ожиданий. Есть родители, которые думают про ЕГЭ: им важны академические результаты. Есть те, которым нужна среда: они понимают, что в одном классе с их ребенком учатся дети тех родителей, которых они принимают в свой круг. Есть те, которым важна безопасность. Понимая, что сколько родителей, столько и запросов, строим работу так, чтобы ответить на каждый из них. Психолог, классный руководитель, тьютор, администратор, управляющий — к каждому из сотрудников родитель может обратиться со своим вопросом. Это ежедневная и практически непрерывная работа.

Еще один формат взаимодействия — обязательные для всех мероприятия. Важно не просто знать друг друга, но и привести фокус к плюс-минус общему знаменателю. На обязательных еженедельных встречах с психологом разбираются темы, которые «бомбят» в подростковой школе. Формат, которым по праву можно гордиться, — индивидуальная работа, когда раз в полгода классный руководитель встречается с родителями и ребенком.

Инна Шамрай, учредитель сети детских садов и школ «Солнечный город»

— С этого года запускаем новый для нас формат взаимодействия — онлайн-платформу, которая сопровождает родителей и студентов на протяжении всего учебного процесса. Родители смогут не просто наблюдать за образовательными результатами детей, но и управлять, а также влиять на них. — С этого года запускаем новый для нас формат взаимодействия — онлайн-платформу, которая сопровождает родителей и студентов на протяжении всего учебного процесса. Родители смогут не просто наблюдать за образовательными результатами детей, но и управлять, а также влиять на них.

Однако не отказываемся мы и от офлайн-форматов, более того, идем на смелые эксперименты. Так, этим летом реализовали уникальный проект: всей школой, а это 150 человек — детей и родителей, провели две недели в глухой тайге. Опыт невероятный! Родители, которые прожили это время бок о бок с преподавателями и детьми, сейчас говорят совершенно на другом языке.

Татьяна Ермолович, руководитель частной школы «Вzлетай»