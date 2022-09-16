«А вы будете дружить с продуктом без имени?»

«Я – не дружу. Для меня это важная составляющая, знать кто произвел этот продукт, найти своего производителя», — отвечает Ольга Свежинская.

Делая домашние заготовки, хозяйка закатала одну партию банок обычными, невзрачными крышками, а другую яркими, разноцветными. Как вы думаете, какие огурчики семья съела в первую очередь? Те, что были в банках под «аппетитными» крышками. Брендированная, стильная, со вкусом подобранная «одежка» для еды напрямую влияет на наш выбор и формирует вкусовые предпочтения.

Вместе с основателем компании «ПакетМаркет» Ольгой Свежинской мы разбираемся в упаковке для продуктов, произведенных фермерами Красноярского края.

Казалось бы, достаточно делать просто вкусно, качественно, экологично, а яркая, красивая упаковка пусть остается уделом раскрученных больших брендов. Однако фермерская продукция все больше развивается, стремится на полки супермаркетов и специализированных продуктовых магазинов. Игроков фермерского рынка становится все больше, значит растет конкуренция.

Если амбиции фермера не простираются дальше продуктового ларька в районе, то можно продолжать разливать сметану в «безымянные» пластиковые баночки, а творог продавать в полиэтиленовом пакете. Но если есть желание развиваться, то нужно подумать о брендинге. И здесь все начинается с упаковки, — рассказывает Ольга Свежинская.

Недавний кейс из практики «ПакетМаркета». В компанию обратилась предпринимательница из Балахты. Она производит экологически безупречные сыры. 12 видов! Продукт — вкусный и качественный, но вот об упаковке она не задумывалась. Однако хозяйство выросло, появилась возможность расширить присутствие, и она решила попробовать «одеть» свои сыры.

Мы предложили начать с этикетки, которую сами разрабатываем и печатаем для наших клиентов. Сначала предпринимательница хотела, чтобы на этикетке было написано просто «сыр из Балахты». Но ведь она не единственная, кто производит сыры в крае и даже в Балахте. Мы убедили ее написать на этикетке название своего хозяйства, свою фамилию. Если человек ставит на продукте свое имя, это своеобразный знак качества. Ты отвечаешь за качество лично. Затем мы посоветовали упаковывать кусочки сыра в пергаментную бумагу. И не только потому, что это красиво и стильно. В пергаменте сыры дышат. Это самый оптимальный вариант хранения. Затем посчитали, сколько будет стоить пергамент с печатью. В общем, упаковали сыры из Балахты так, что они сразу выделяются на магазинной полке. Упаковка продает моментально. И если продукт под стать «одежке», роман с покупателем будет долгим, — рассказывает Ольга Свежинская.

В компании «ПакетМаркет» представлен большой ассортимент упаковки для продуктов местных производителей. Для фермерских хозяйств лучше всего подходит экоупаковка, так как она подчеркивает натуральное качество.

Пергамент с печатью бренда, экологичные цвета, бечевка для перевязки, — это уже экоупаковочный стандарт. Поэтому мы всегда ищем новинки, чтобы удивлять наших клиентов. Например, сейчас у нас есть берестяные коробочки, в которые можно уложить сыр, масло, творог, орешки и ягоды. Оригинальное решение — коробка для фермерских продуктовых сетов. В такой коробке можно собрать как подарочный, так и презентационный наборы и познакомить сразу с несколькими позициями продуктовой линейки, — отмечает Ольга Свежинская.

В компании, понимая, что далеко не все фермеры готовы к многотысячным тиражам, печатают этикетки от 1 тыс. штук, также можно заказать небольшие партии коробок другой упаковки. Так сказать, сначала прокачать бренд в тестовом режиме.

Ни один now name — продукт без имени — не стал по-настоящему любимым и популярным у покупателей. За каждым большим брендом стоит имя, и зачастую это имя основателя, производителя. В случае с фермерской продукцией имя — это важнейший элемент брендинга. Просто сыр и сыр от фермерского хозяйства семьи Чернышёвых — две огромные разницы. Коммуникация и дружба с брендом, то же самое что коммуникация и дружба с человеком. Разве мы можем дружить с человеком без имени? Также и с продуктом, — уверена Ольга Свежинская.

Только цифры

2,10 руб. …стоимость 1 л. пергамента с печатью

1 тыс. шт. …минимальный тираж этикетки

В среднем брендирование продукта с помощью этикетки составляет 1% от стоимости продукта, а при помощи коробки – до 5%. В общемировой практике производитель продукции должен тратить от 5% до 10% от стоимости продукта. В том числе эти затраты имеют маркетинговую составляющую, а продукт приобретает ИМЯ.